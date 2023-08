Suma fija para empleados: confirman cuándo se pagarán los primeros $30.000

La ministra de Trabajo, Raquel "Kelly" Olmos, detalló que las dos cuotas de 30 mil pesos de refuerzo salarial anunciado por su par de Economía, Sergio Massa,Se trata de un incremento de salarios no remunerativo, por única vez y a cuenta de futuros aumentos en las discusiones paritarias de 60.000 pesos pagaderos en dos cuotas mensuales, para los

Y agregó que en el DNU se establecerá que, ya que algunas empresas ya avanzaron con el proceso de liquidación de sueldos. En tanto,, a ser percibido los primeros días de octubre.En conferencia de prensa, la integrante del Gabinete precisó que"."La negociación paritaria es una negociación libre. Es una de las instituciones más virtuosas que tenemos en nuestro sistema democrático. Siempre hay una confrontación de intereses hasta que se alcanza un acuerdo", remarcó Olmos.Además, justificó la medida adoptada por el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria: "Lo que estamos haciendo con esta suma a pagar en dos veces es que ese salto que va a dar el índice de precio por la devaluación, en el caso de trabajadores de menos ingresos, no lo tengan que absorber, sino que tengan el auxilio de un ingreso adicional para compensar ese salto que se va a dar"., añadió.La titular de la cartera laboral también explicó que desde que se dio el "salto inflacionario" por la sequía, a comienzos de este año, se "facilitó un mecanismo de negociación paritaria por períodos más breves", lejos de la tradición de acuerdos anuales."En la actualidad, gran parte de las paritarias se están homologando por períodos que no exceden los tres meses. El proceso de actualización es muy dinámico", indicó.En el caso de microempresas, el Estado se hará cargo de la totalidad del bono; en el caso de las pymes será del 50% que podrá tomarse como parte de los aportes patronales; mientras que en el caso de las grandes empresas, será abonado en su totalidad por el empleador.Por otra parte, el, será de un monto de 25 mil pesos en dos cuotas de 12.500 que se abonará proporcionalmente a la carga horaria y el Estado devolverá el 50% a los empleadores que tengan un ingreso neto inferior a 1.5 millones de pesos y no hayan abonado bienes personales en 2022.