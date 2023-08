Venta de yerba batió récords en Argentina y el mundo: "Se exporta a 50 países"

Crece el consumo de yerba orgánica

Beneficios de tomar mate

El consumo de mate no para de crecer en Argentina y en el mundo. En el primer semestre la venta de yerba batió recórds históricos.Hay sólo tres países en el mundo que producen yerba, lo encabeza Argentina con las provincias de Misiones (85%) y el norte de Corrientes (15%); seguido por una parte de Brasil y Paraguay. En ningún otro lado del planeta se pueden hacer este tipo de plantaciones, por el suelo y clima que necesitan.Juan José Szychowski, es presidente del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), contó: “”.En la Argentina“Se exporta el 15% de lo que se produce. Nuestro principal destino es Siria al que mandamos el 65% de lo que exportamos, seguido por Chile 20% y 15% a más de 50 países”, explicó.El proceso para llegar desde los yerbatales a la mesa lleva un tiempo, desde que sale del secadero tarda entre 6 meses a un año hasta que llega a la góndola. “Para producir los 320 millones de kilos, los productores cosechan más de 800 millones de kilos que al pasar por los secaderos se deshidratan y se transforman en yerba mate. Sólo se cosecha donde hay tierra roja por eso sólo se puede cosechar en tres países del mundo. Argentina es líder mundial en producción y exportación de yerba mate”, explicó.Este sector tiene varios motivos por los que festejar y uno de ellos es que el INYM fijó el precio mínimo para los productores. “Este año logramos romper el mito,Se logró gracias a un trabajo muy fuerte del sector público y privado”, explicó Juan José Szychowski.El precio que el Instituto consiguió para los productores por el kilo de hoja verde en el semestre de abril a septiembre arrancó en $108 y fue subiendo hasta los $120 y en algunos casos, se paga hasta $145 al contado, asegura el presidente del ente. Mientras que por el kilo de yerba canchada se paga entre $450 y $456 el kilo. Al público, se ofrece desde $1.100 a más de $2.000 el kilo de yerba.El consumo de yerba orgánica se expande en la Argentina, siendo uno de los productos industrializados más demandados en el mercado interno, destacaron desde la Dirección Nacional de Alimentos de la Secretaría de Agricultura de la Nación.Se diferencia por sus atributos de calidad, sustentabilidad, trazabilidad; y está identificado con un logo que certifica su origen y facilita su identificación por parte de los consumidores conscientes que buscan cuidar el ambiente.Macarena Melilli, especialista del área de producción de alimentos orgánicos de la Dirección Nacional de Alimentos de la Secretaría de Agricultura de la Nación, aseguró que "la producción de yerba mate orgánica en la Argentina crece a un ritmo sostenido"."Actualmente se registran en la Argentina un total de 70 operadores de yerba mate orgánica distribuidos en las provincias de Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, Río Negro y Neuquén", precisó.De ellos, 38 son productores primarios, 27 elaboradores y cinco comercializadores de yerba mate orgánica y es Misiones la provincia que concentra a la mayoría de los productores.Por su parte, Josefina Castellano, especialista de la Dirección Nacional de Alimentos,A su vez, "es una actividad que revaloriza las economías regionales, favorece la protección ambiental, mediante la preservación de la biodiversidad, del suelo y de los recursos naturales".Según Castellano, "la producción orgánica de yerba mate constituye una verdadera estrategia competitiva para pequeños y medianos productores de todo el país"."No cualquier producto es orgánico", aseguró Pablo Morón, director de Agregado de Valor y Gestión de Calidad de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.El sello "Orgánico Argentino" en el producto a consumir es garantía de que se cumple con lo establece la Ley 25.127 de Producción Orgánica."Todo alimento que tenga este logo en su envase cumple con un sistema de producción sostenible mediante el manejo racional de los recursos naturales y evitando el uso de insumos de síntesis química", señaló Morón.Y completó: "Gracias al estricto control oficial a cargo del Senasa y las empresas certificadoras nacionales, la Argentina es hoy uno de los países abastecedores de productos orgánicos más confiables del mundo".El consumo de yerba viene en aumento y ya alcanzó los 6,11 kilos per cápita. Tiene una larga lista de beneficios que hace que sea para muchos argentinos la bebida elegida para el desayuno o merienda. “La yerba tiene polifenoles naturales, energizantes, vitaminas, es un gran alimento que no tiene calorías y además, hidrata. Un trabajador puede estar hasta cinco horas sin comer, con sólo tomarse unos mates, mientras en otros países tiene que desayunar con huevo y panceta. Aparte se disfruta con amigos y te hace sentir acompañado”, explicó.A las yerbas saborizadas, se le suma una tendencia en auge: las yerbas orgánicas. Más de 1,500 productores trabajan cuidando el medio ambiente y sin agroquímicos. En dos años, la provincia de Misiones tendrá una ventaja competitiva a nivel mundial: desde el 2025 se prohíbe el uso de glifosato en cualquier actividad productiva. Eso ubica a la provincia en la “pole position” frente a Corriente, Brasil y Paraguay.