Billeteras virtuales deberán pagar a clientes la rentabilidad de sus depósitos

Las billeteras virtuales deberán distribuir a sus clientes toda la rentabilidad que obtengan por los saldos en "cuentas de depósito", es decir, el dinero que por decisión de los propios usuarios no está invertido en fondos comunes de inversión.



La decisión fue adoptada por el Banco Central (BCRA) y comprende a las empresas proveedoras de servicios de pagos, comúnmente denominadas "billeteras virtuales", como son los casos de Mercado Pago, Ualá, Naranja X, Personal Pay y Prex, entre otras.



La medida alcanza a los fondos depositados en las billeteras que por la decisión de los clientes no están invertidos.



"De este modo, las personas que tengan su dinero en las cuentas de pago obtendrán un rendimiento que deberá ser devengado periódicamente", detalló la autoridad monetaria en un comunicado.



Según datos del último Informe de Pagos Minoristas elaborado por el BCRA, el saldo depositado en este tipo de cuentas que brindan los proveedores de servicios de pago es de $ 121.000 millones.



Desde el 30 de diciembre de 2021 que las billeteras tienen la obligación de tener encajado el 100% de los depósitos de las cuentas a la vista de las entidades financieras para "preservarlos de contingencias y garantizar su disponibilidad".



Sin embargo, las empresas tienen la posibilidad de integrar el 45% de ese total en Bonos del Tesoro Nacional en pesos, rentabilidad que ahora el BCRA obligará a las empresas a distribuir entre sus clientes.



En su momento, el Central había asegurado que la medida otorgaba "mayor transparencia y seguridad" a las cuentas y que no alcanzaba a las cuentas de inversión que habilitan las billeteras y que permiten obtener una rentabilidad por los fondos depositados.



La Cámara Argentina de Fintech rechazó por aquel entonces la medida por considerarla una "decisión intempestiva" que afectaría "seriamente a un sector que ha sido elegido por millones de usuarios, por su oferta de servicios simple, segura y diversificada".



"No logra advertirse el fundamento técnico de esta medida que afectará directamente la gratuidad en el otorgamiento y mantenimiento de cuentas, en la emisión y reposición de tarjetas, en las transferencias entrantes y salientes, y muchos otros servicios ofrecidos por las empresas en cuestión", sostuvo la cámara que nuclea a las empresas fintech de la Argentina.



Las billeteras virtuales tienen dos formas de captar ahorros de sus clientes: las cuentas de inversión, en las que los fondos que recaudan son invertidos y distribuidos entre sus ahorristas parte de la rentabilidad, y las cuentas transaccionales, aquellas en la que los ahorristas cargan las billeteras para utilizarla como medio de pago sin esperar una retribución.



Poco después de que el BCRA diera a conocer la disposición, la empresa Mercado Pago sostuvo que "reduce los incentivos a invertir".



También la calificó como "parte de un hostigamiento contra la industria fintech y Mercado Pago".