El dólar informal volvió a caer y cerró a $ 725: el Central compró divisas

El dólar blue cortó la racha alcista de dos jornadas seguidas y cerró en $725 en la punta vendedora, avanzaron los tipos de cambio financieros y el Banco Central siguió comprando divisas.El dólar informal cayo $10 a $ 725 en la venta y $ 715 en la compra y la brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en 107,14%.El BCRA continuó comprando divisas por octava rueda seguida, adquirió US$ 20 millones en el mercado de cambios y acumula en la semana US$ 188 millones, mientras en agosto lleva adquiridos US$ 990 millones.La autoridad monetaria llegó a un saldo positivo US$ 1.900 millones desde el lanzamiento del programa de incremento exportador, el 24 de julio último.El dólar Qatar cotiza a $660,8 y el ahorro o solidario (Con impuestos) y el dólar tarjeta o turista, que aplica también para los gastos en el exterior, se sostuvo en $ 642,4.El dólar oficial, sin impuestos, operó en $ 367,3 según el promedio de los principales bancos privados y se mantiene en $ 365,5 para la venta en el Banco Nación.En la bolsa de comercio el dólar MEP avanzó hasta los $ 669,2 y sube por tercera rueda consecutiva y achicó la diferencia con el blue hasta los $55,71, mientras que la brecha con el oficial se ubica en torno al 91,2%, el valor más alto de los últimos dos meses.El dólar Contado con Liquidación trepó a $ 752,13 y el spread con el tipo de cambio mayorista se ubica en 114,9%, la máxima diferencia desde el 30 de agosto del año anterior.