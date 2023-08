Límites y cierre de la tarjeta: cuándo comprar y posponer el pago más de un mes

¿Cómo ganarle a la inflación comprando con tarjeta de crédito en 3 pasos?

¿Cuál es el límite de la tarjeta de crédito?

Los tres límites que tiene una tarjeta:

Cómo ampliar el límite de la tarjeta

Las tarjetas de crédito tienen diferentes fechas de cierre y según la cantidad de días que tenga un mes, los feriados, y las tareas administrativas que lleven a cabo las administradoras, pueden variar. Pero durante agosto podrían ir desde el 20 al 27.Así, antes de poner en práctica estos “trucos”, tenés que conocer en este mes,Si la compra se realizara hoy, 24 de agosto, habría que pagar las compras en 11 días, es decir, el 4 de septiembre.De acuerdo con los economistas consultados, luego de la devaluación que le siguió a las PASO,, de manera que, planificar las compras y los pagos, puede ser una forma de cubrirse algunos puntos.-Comprar el día inmediatamente posterior a la “fecha de cierre”.-Pagar el resumen el mismo día en que vence la tarjeta.-Usar tarjetas de crédito con costos bonificados (“cuenta sueldo por ejemplo”), para no sumar las tasas de interés o los cargos por mantenimiento de las tarjetas a la cuenta del mes.: la compra le habrá ganado el equivalente a la “inflación estimada”, es decir, 10% o más.El límite que puede tener una tarjeta de crédito, y del comportamiento de pago que haya tenido y su calificación crediticia, y aunque se puede pedir un “upgrade”, sujeto a la decisión de cada entidad, estas evalúan a sus clientes cada tres o seis meses para actualizar los montos totales.Ahora bien, según las consultas que realizó, antes del anuncio del Ministerio de Economía que extendió los límites en mayo, a diferentes entidades, se puede considerar que el límite equivale a dos salarios de cada trabajador.De acuerdo con el titular de la consultora Evaluecon, José Vargas, es de $185.000 en el sector público y privado, formal e informal, al menos hasta julio de 2023. Así cada persona tendría de disponible alrededor de $555.000 para gastar en cuotas.De todas maneras, con el anuncio del Gobierno Nacional, es posible que las personas vean que sus límites se amplían por encima de esos parámetros, y señalan quePero advirtió que “hay que preguntarse por qué los bancos no subieron ese margen por cuenta propia”.: es el monto total disponible para financiar pagos. De manera que, si se comprara un celular por $179.999,, para abonarlo.: en este caso el cálculo es directo,debe ser igual o superior a ese valor (siempre que no tuviera interés la compra, en un solo pago).: es un monto que también informa el banco emisor de la tarjeta, o la entidad financiera, según el caso y suele ser inferior a los dos anteriores.Aunque se trata de límites diferentes, el uso de cualquiera de ellos (una compra en cuotas, por ejemplo), afecta el límite de los otros. Así, es posible que la, para otras categorías de consumo.El trámite no resulta sencillo y muchas veces la respuesta es negativa, pero estos son algunos aspectos a tener en cuenta cuando se solicita un “upgrade”.. Si siempre se utiliza la opción de pago mínimo, se está dando la imagen de que no se puede pagar el límite actual de forma completa, por lo que conviene, antes de solicitar la ampliación, cancelar el saldo total por unos meses.. Tener pocas deudas es también clave para ampliar el límite.. Ellos pueden presentar otras opciones que también sirvan y no pongan en riesgo al banco (de perder un cliente o de tener uno que no llega a pagar sus deudas).. Si a pesar de todo esto, la entidad asegura no estar en condiciones de brindar un nuevo límite en la tarjeta, siempre es una opción el cambiar de banco. Eso sí, se debe considerar que el nuevo límite propuesto en otra entidad puede ser más bajo que el actual.. Así, por ejemplo, el Banco Nación ofrece, “a través de Autoconsultas Nativa pagar compras ya realizadas de contado (moneda local o dólares),De igual manera, las tarjetasle permite financiar una o más compras en un pago, tanto en pesos como en dólares. Solo deberá seleccionar los consumos que desea financiar y en qué cantidad de cuotas hacerlo”, explican. Fuente: (LosAndes)