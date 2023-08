Las exportaciones agroindustriales cayeron 35% en el primer semestre

Las exportaciones de las cadenas agroindustriales cayeron en el primer semestre 35,1% interanual hasta los US$ 20.078 millones por efectos de la sequía, informó hoy la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA).



De acuerdo a su Monitor de Exportaciones Agroindustriales del período enero-junio, el ingreso por exportaciones cayó en US$ 10.868 millones.



"Esto se dio por efecto de dos factores: la sequía y los precios internacionales", explicó el trabajo y remarcó que "de los 20 complejos estudiados solamente seis aumentaron sus exportaciones, mientras que en los otros 14 cayeron sus ventas".



Entre las principales caídas, se observa una merma del 36% en los ingresos del complejo sojero, del 34% en el de maíz y un 80% en el del trigo.



Por su parte, los despachos de cebada en valor tuvieron un desplome del 19%, mientras que el del girasol cayó 37%, el bovino del 17%, el lácteo del 15%, el avícola del 41%, el de la uva del 24%, el de las legumbres del 25%, el forestal del 45% y el del limón del 33%, entre los principales complejos.



Los seis que mostraron aumentos en sus exportaciones medidas en dólares fueron los complejos del maní (18%), el porcino (37%), el pesquero (1%), el de peras y manzanas (6%), el de arroz (29%) y el de la yerba (8%).



Por otro lado, el trabajo marcó que "las perspectivas de las exportaciones para el segundo semestre 2023 son negativas en términos de demanda internacional; neutras en competitividad cambiaria; negativas en oferta exportable y en precios.



Así, "se espera un segundo semestre de 2023 con menor nivel de exportaciones respecto a 2022, no sólo en granos sino también en otros productos como carne y leche", indicó el trabajo de FADA.



"Con estas perspectivas, se podrían estimar exportaciones de las cadenas agroindustriales que difícilmente superen los US$ 40.000 millones para 2023, unos US$ 20.000 millones más bajas que en 2022. Aunque hay que tener en cuenta que en las exportaciones figura una gran cantidad de soja importada", finalizaron al respecto.



En cuanto a las expectativas para el año que viene, que podría contar con "un clima más favorable, las exportaciones de las cadenas agropecuarias y agroindustriales deberían recuperar gran parte de lo que perdieron, volver a aportar 7 de cada 10 dólares que el país exporta y seguir colaborando en la economía que viene”.