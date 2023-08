Massa: "Habrá medidas para compensar y recuperar el poder adquisitivo"

Se anunciarán medidas para recuperar el poder adquisitivo

El ministro de Economía, Sergio Massa, afirmó que la Argentina tiene con el Fondo Monetario Internacional (FMI) un programa a partir de un crédito de 2018 que "desgraciadamente representa una hipoteca" para el país, con la cual "hay convivir hasta que se tenga capacidad cancelar esa deuda"."Nos parecía importante informar y hacer esta conferencia de prensa porque el día de hoy", inició el ministro de Economía y apuntó que esa suma servirá "para fortalecer el programa y las reservas del Banco Central de la República Argentina".Sergio Massa señaló que. Luego de calificar como "una hipoteca con la cual convivir" la toma de la deuda,Asimismo, remarcó que ", en el que se va producir una nueva revisión y un nuevo desembolso para la Argentina de aproximadamente u$s 2.750 millones" y señaló que "por primera vez el programa admite la capacidad de intervención del Banco Central".Posteriormente, remarcó la posibilidad "la oportunidad de seguir adelante con operaciones de crédito. Ustedes saben que el swap chino ya está activado", que facilitaría "mantener los niveles de importaciones necesarios para el funcionamiento de la economía argentina".El ministro de Economía también apuntó contra el ex presidente: "Lo más dramático del acuerdo de Macri con el Fondo en el 2018 fue haber financiado la fuga de capitales de la Argentina y haberle dejado un ancla enorme a la economía".En contrapartida, y a partir del financiamiento adquirido, indicó que desde la cartera económica "para que se tenga la tranquilidad de que el Estado no se financia con sus excesos con emisión monetaria sino a partir de financiamiento genuino".Aseguró hoy que una parte del desembolso de US$ 7.500 millones que el FMI realizó a la Argentina podrán usarse para "la intervención en los dólares financieros", lo que se hará a través de un "programa de bandas" que solo conocen el FMI y el equipo económico argentino para "garantizar el normal funcionamiento" del mercado de dólares bursátiles."Esto nos permite transmitir una situación de control de una de las variables que aparece como de intranquilidad, que es el funcionamiento de los dólares financieros", aseguró.Indicó que el desembolso del Fondo Monetario Internacional "multiplica por cinco" la capacidad de intervención en el mercado cambiario que el Gobierno venía teniendo. "Otorga más fortaleza en el día a día para eventualmente, frente a ataques especulativos, desde el Banco Central responder con firmeza", aseguró Massa.Afirmó quePor otra parte,