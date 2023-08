Para corredores inmobiliarios, “la ley de alquileres contrajo la oferta"

La titular del Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios de Entre Ríos (CCPIER). Paula Armándola, ante Elonce brindó detalles sobre las propuestas de la entidad como parte del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de la República Argentina“Es una la ley que trajo mucho conflicto al mercado de alquileres, en particular al mercado habitacional, que debe satisfacer una necesidad básica de cualquier persona”, dijo Armándola aal sumar que “Dentro del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de la República Argentina consensuamos las diversas realidades del país y le llevaremos una propuesta de modificación”.Armándola destacó que debido a la ley vigente “la oferta de alquileres se contrajo mucho y además que durante la pandemia se paró la construcción. Entonces en el mediano plazo se sabía que iba a tener un impacto”.Asimismo, aseguró que la suba del dólar afecta a los alquileres al detallar que como la ley establece que la actualización del precio es un promedio entre el salario y la inflación y esta última cada vez que sube el dólar aumenta”.Al ser consultada por los precios de los alquileres en la capital entrerriana, la titular de CCPIER, expresó: “Una casa afuera de boulevares, tiene un valor de alquiler de unos 80.000 pesos, es lo que necesita una familia para vivir, sin tener todas las comodidades”, dijo al destacar que “siempre al aquilino el valor le queda alto porque los salarios no sube como la inflación y al propietario le queda bajo porque no puede cubrir los casos debido a la inflación”.