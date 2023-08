Apicultores afectados por la brecha cambiaria protestaron sobre Autovía 14

Entre 400 y 500 de productores apícolas de Chajarí, Federación, Concordia, Federal, Villaguay, Villa Elisa, Gualeguay y Corrientes protestan este martes sobre el kilómetro 255 de la ruta nacional 14. “Cortamos un carril de ambos lados para que automovilistas y camioneros circulen despacio y les podamos entregar un folleto; no se corta el total de porque todos tienen que seguir trabajando”, argumentó auno de los apicultores en protesta, Mario Smietuch.Consultado al productor sobre los motivos de la medida de fuerza, éste apuntó a “la gran brecha cambiaria entre el dólar oficial y el dólar blue”. “El que compra la miel del exterior entrega dólares en el Banco Central y a nosotros nos dan pesos al valor del dólar oficial. Nos pagan a precio de dólar oficial, pero a los insumos los compramos a precio de dólar blue”, fundamentó.Asimismo, dio cuenta de los incrementos de precios en el sector. “Al azúcar, el año pasado, la pagábamos a 3.000 pesos la bolsa de 50 kilos y hoy, está a 40.000 pesos; lo mismo ocurre con la glucosa porque el año pasado estaba a 76 pesos el kilo y ahora, 265 pesos el kilo. Es imposible alimentar la colmena”.Smietuch confirmó que, hasta el momento, no habían obtenido respuestas a sus reclamos. “Es imposible llegar a los funcionarios provinciales porque para ellos somos insignificantes. La apicultura es una actividad que no es visible, porque los cajoncitos están en el campo, las abejitas producen la miel, se envasa y todo a exportación”, expuso y remarcó: “Vendemos 100 mil toneladas al año y esos son dólares que ingresan al país”.“Entre Ríos es una de las provincias con mayor cantidad de productores apícolas y son más de 19 mil los inscriptos a nivel nacional”, indicó el apicultor.Finalmente, Smietuch refirió que, “hasta que no se acomoden los precios del dólar oficial y el dólar blue, los exportadores no están comprando la miel que los apicultores entregan a acopiadores”.Mediante un documento dado a conocer, los productores señalaron que “la apicultura es una actividad federal, que cuenta con más de 19.000 apicultores inscriptos en todo el territorio argentino, con un notorio impacto en el desarrollo de las economías regionales, no solo dando trabajo a cientos de familias sino también a empresas que son parte de la cadena”.“La producción de miel alcanza en promedio unas 75.000 toneladas anuales a nivel nacional y se destina más del 90% al mercado de exportación convirtiendo al país en uno de los mayores exportadores a nivel global. Como muchos sectores de nuestra industria y del campo somos dejados de lado ¿Por qué lo decimos? Porque somos apicultores independientes que desde hace 4 años vendemos miel a granel, para exportación, al mismo precio, entre los $ 300 y $ 350 el kilo. Al exportar, se paga a dólar oficial, mientras que compramos nuestros insumos a dólar blue, siendo este nuestro principal problema: la brecha cambiaria”, remarcaron.“Explicando esto sencillamente, quien compra la miel desde el exterior deposita dólares, siendo convertidos en el banco central, entregando pesos al productor. Es así que mientras el precio de la miel sigue siendo el mismo, nuestros insumos aumentaron”, sostuvieron.Ejemplos:– Glucosa, necesaria para alimentar las abejas en invierno, en febrero 2023 se pagaba $ 67 el kilo, hoy $ 275, necesitando aproximadamente 4 kilos por colmena.– Azúcar, también necesaria para alimentar las abejas, la bolsa de 50 kg, en febrero 2023 costaba $ 2.500, hoy ronda los $ 39.000.- aproximadamente.– Tambores, cuando siempre se pagaba U$ 35 dólar oficial, hoy en día se paga aproximadamente U$ 80 cada uno, también aproximadamente.– Incrementos en los combustibles, necesario para el transporte de estas.– Impuestos: 10% de retención a las ganancias.– Incrementos de otros gastos fijos.“Sumado a esto, la situación económica global, principalmente en Europa, y el clima de estos últimos años, donde la cosecha ha disminuido nos encontramos planteándonos disminuir nuestros personal, vender nuestros equipamientos y/o buscar otros rubros, porque no llegamos a cubrir nuestros gastos. Es importante aclarar que somos apicultores profesionales encargados de cuidar y mantener a las abejas en la sociedad, ya que sin ellas no existiría la polinización afectando la producción de cultivos esenciales para la vida humana”.