Empleados de Comercio piden nuevo aumento salarial: los sueldos para septiembre

La conducción de la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECyS) se sumó al reclamo de recomposición salarial que encararon varios sindicatos. En el caso de los mercantiles, la demanda se da en pleno desarrollo de un acuerdo por el trimestre julio-agosto-septiembre, que fue del 27 por ciento.Por el momento, no hay cifras concretas de cuánto solicitarán de recomposición salarial, pero. Esto permitiría que a mediados del mes próximo las partes vuelvan a reunirse para acordar una mejora para octubre, noviembre y diciembre, publicó el portalLa paritaria de los empleados de comercio va de abril de este año a marzo del 2024. Hasta el momento, los aumentos fueron del 19,5 por ciento (abril-mayo-junio) y del 27 por ciento (julio-agosto-septiembre). Es decir que en seis meses consiguieron un incremento de los ingresos del 46,5 por ciento.Hasta el momento, los aumentos del primer trimestre de la paritaria se aplicaron de la siguiente manera:6,5 por ciento en abril.6,5 por ciento en mayo.6,5 por ciento en junio.A esto, se agregó una suma fija no remunerativa de 25.000 pesos que se pagó en dos cuotas; una en abril y otra en mayo de 12.500 pesos cada una por única vez.Si bien estos porcentajes suman un 22,5, hay que sumar un 4,5 por ciento en compensación por lo perdido en la relación inflación-salario por el trimestre anterior. De esta forma, el incremento salarial total para todas las categorías es del 27 por ciento. Una vez que se computen todos los porcentajes, el salario básico será de unos 286.000 pesos.Si bien el sindicato y las cámaras patronales habían fijado un nuevo encuentro para octubre y encarar la negociación del último trimestre del año, Cavalieri consideró que debían retomarse las discusiones habida cuenta del deterioro que sufren los trabajadores en general y los mercantiles en particular.En cuanto a la antigüedad, es del 1 por ciento por año trabajado y deberá aplicarse a las cifras remunerativas y no remunerativas; en tanto que para el presentismo, las cifras remunerativas y no remunerativas deberán ser aumentadas con la asignación complementaria establecida por el artículo 40 del convenio colectivo 130/75.