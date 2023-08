Gobierno y laboratorios acordaron congelar los precios de los medicamentos

Economía Massa anunció acuerdo de precios con supermercadistas y mayoristas

El ministro de Economía, Sergio Massa, encabezó un encuentro con representantes de laboratorios para un nuevo acuerdo de precios para medicamentos.En ese marco, expresó: “Quiero agradecer a los laboratorios nacionales y a los laboratorios cooperativos de Argentina, que son industria nacional, que generan trabajo argentino, que no son una oficina que importa cajitas de medicamentos, sino que le dan trabajo a miles de trabajadores de la sanidad”.Ratificó que “hemos llegado a un acuerdo en el cual el estado cede parte de impuestos y las empresas ceden parte de su rentabilidad para que no haya más aumentos en los precios de los medicamentos hasta el 31 de octubre. Desde el martes, cuando la gente vaya a las farmacias, y hasta esa fecha, van a encontrar el mismo precio”.“Esto es posible a partir de un esfuerzo compartido que, por un lado, hacen los laboratorios y, por el otro, el estado. Agradezco la buena predisposición, fue una negociación en la que rápidamente nos pusimos de acuerdo”, dijo.“Son empresarios que apostaron a la estabilidad de precios y al cuidado del bolsillo de los argentinos, en un tema tan sensible como son los medicamentos”, finalizó.