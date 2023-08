Massa anunció acuerdo de precios con supermercadistas y mayoristas

El ministro de Economía anunció el acuerdo que establece un tope del 5% mensual por 90 días con 31 cadenas de supermercados minoristas y mayoristas, entre las que se encuentran Día, Carrefour, Coto, Chango Más, Makro, Vital y Maxiconsumo.A cambio, las empresas acceden a beneficios impositivos que buscan evitar que un eventual incremento de los costos sea trasladado a los precios finales de los consumidores. En ese marco, las empresas que incrementen sus precios por encima del 5% serán sancionadas y se les quitarán los beneficios fiscales.“Queremos dar certidumbre frente a la incertidumbre. Nos encontramos frente a las mayores superficies comerciales en términos de supermercados y mayoristas, los nombres más conocidos no solamente del Área Metropolitana y el interior del país”, dijo.En ese sentido, resaltó que “hemos establecido un programa de acuerdos que tiene, por un lado, beneficios fiscales para que el impacto y el esfuerzo sea compartido. En una parte con el ciudadano, porque los aumentos van a recorrer un sendero del 5 por ciento por mes los próximos tres meses. Por otro lado, absorben una parte de pérdida de rentabilidad empresas y supermercados, cadenas mayoristas de supermercados”.“Por otro lado, una parte del esfuerzo la hace el estado. Hemos puesto dos programas. Uno de beneficios impositivos y fiscales, y otro de créditos a tasa subsidiada para las pymes proveedoras de los supermercados a los efectos de garantizar ese sendero de 5 por ciento por mes en los productos de consumo masivo en Argentina”, agregó.Asimismo, indicó que “quiero agradecerles a las grandes cadenas de supermercados y mayoristas. Recordarles a almacenes y mercados de barrio que el programa en los mayoristas en los que compran se cumple, de manera tal que les pedimos que sigan el programa junto con su mayorista porque tendrán habilitado un sistema de trabajo a crédito a partir de un programa de la Secretaría de Comercio con los mayoristas”.“A aquellos que nos cumplan les vamos a hacer sentir todo el precio y rigor de la ley. Hay una enorme cantidad de empresas de consumo masivo que ya han firmado este mismo programa de acuerdo al 5 por ciento, con beneficios impositivos con acceso a sistema de créditos y mecanismos de pago. Hay algunas que todavía no lo han hecho y los invitamos a que de aquí al lunes se incorporen. Aquellas que no participen, además de plantear públicamente cuáles son las de consumo masivo, vamos a tener la oportunidad de establecer cuáles son los mecanismos de rentabilidad para la propuesta de precios que hagan”, dijo.Comentó también que “son más de 52.300 los productos que integran el acuerdo de precios”.Participaron del acuerdo Martín Alvarez Espíndola, Director Asuntos Públicos DIA; Alejandro Alberto Arruiz, Ceo CENCOSUD; Nicolás Braun, Ceo La Anónima; Guillermo Gustavo Calcagno, Ceo COTO CICSA; Alejandro Martín Lemos, Ceo Changomás; Juan Carlos Vasco Martínez, Director Ejecutivo ASU; Francisco Zoroza, Director Asuntos Públicos Carrefour; Pablo Bertolissio, Gerente General Diarco; Alejandro Sánchez Gerente, Café América; Adrián Scharovsky Gerente Gral. CADAM; Benjamín Elbert, titular El Indio; Carlos Rodríguez, Director Yaguar; Jorge Mansilla, Titular Nueva Era; Juan Antonio Donato, Titular Kilómetro 46; Juan Nicolás Donato, Titular Maxiconsumo; Lionel Muñoz, Director Parodi SRL; María Elisa Icioli, Titular Don Higinio SRL; Martín González Rendo, Director NINI; Martin Iriarte, Director Makro; Martín Parodi, Titular Parodi SRL; Matías Montalvan, Director Yaguar; Eduardo Pochinki, Presidente Vital; y Tomás Pochinki, Gerente Asuntos Instit. Vital.