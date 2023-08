La secretaría de Energía confirmó suba de tarifas eléctricas para altos ingresos

La secretaría de Energía, Flavia Royón, confirmó que habrá un aumento de las tarifas energéticas para los sectores de mayores recursos que ya no cuentan con subsidios.Ese aumento corresponderá al aumento del costo de generación que está valuado en dólares y que se modificó luego de la devaluación que convalidó el Gobierno esta semana."Hay un componente atado al dólar, porque los contratos son a mediano y largo plazo y se busca una medida de actualización para mantener una remuneración y un contrato en dólares, pero una devaluación del 20% no significa un aumento del 20% en el costo de generación", indicó la funcionaria.De esta forma, Royón explicó que las facturas energéticas no replicarán linealmente la devaluación del 20%.No obstante, aclaró que lo que resulte como porcentaje de ese análisis será cargado totalmente a las facturas de los usuarios a quienes se les quitó totalmente el subsidio desde el 1° de mayo.Asimismo, reiteró que se mantendrá la ayuda estatal para los sectores medios y bajos. En ese punto aún resta definir qué porcentaje de la actualización a estudiar será trasladado a la factura.En diálogo con Radio Splendid, la secretaria de Energía defendió las políticas públicas en el área energética que desarrolló el Gobierno y cuestionó a la oposición por su inclinación a dejar en mano del sector privado la inversión en infraestructura."El Estado tiene que estar ordenando el mediano plazo y el desarrollo. Hay obras que para el sector privado no amerita una inversión porque son para mejorar calidad de servicio o asistir a una determinada población", afirmó.Royón enfatizó que "la energía es un derecho. Los proyectos privados no cumplen con el objetivo de desarrollo de un país".Al mismo tiempo recordó que aún sigue vigente la posibilidad de inscribirse en el registro para pedir el subsidio, aunque aclaró que quien recibió facturas con aumentos deberá pagarlas ya que el beneficio comenzará a regir desde el momento en que se pide y es aprobado."La política es seguir acompañando a la clase media y a los sectores de bajos recursos. No puede ser un servicio al que sólo puedan acceder los que puedan pagar", remarcó. Fuente: (NA)