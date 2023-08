Otra fuerte baja del dólar blue: retrocedió a $720 y el Central volvió a comprar

El dólar blue cayó hoy por segunda jornada consecutiva y se negoció a $720 para la venta en el microcentro porteño.Sin embargo, aún se ubica $115 por encima del viernes previo a las elecciones PASO.En otra jornada altamente volátil, el dólar informal retrocedió $40, su mayor caída diaria desde abril pasado.La brecha entre el blue y el tipo de cambio oficial se ubica en el 108,5%, tras tocar el miércoles un récord de 127,1%, su mayor nivel desde la corrida de julio de 2022 (139,3%), luego de la renuncia del entonces ministro de Economía, Martín Guzmán.En tanto, los tipos de cambio financieros cotizaron dispares y el Banco Central (BCRA) completó una semana de compras netas.El BCRA cerró el viernes completando cinco ruedas con saldo positivo: compró US$ 11 millones en el mercado de cambios, en la semana adquirió US$ 658 millones y acumula en agosto US$ 797 millones de resultado neto.Para los operadores del mercado, la esperada reaparición de la oferta provocó la caída del blue sobre el fin de semana, luego de que la divisa alcanzara el récord de los $795, equivalente a un 30% de suba.Explicaron que la sobrerreacción de la divisa tiende a corregirse con el tiempo, para quedar estabilizada en un nivel superior al inicial o alrededor de los $737 para igualar la devaluación y mantener la misma brecha que tenía el viernes anterior a las elecciones.En la bolsa de comercio el dólar Contado con Liquidación (CCL) consolidó su precio por arriba de los $700 y el MEP subió por segunda jornada consecutiva.El CCL se comercializó en $714 y el MEP o dolar Bolsa subió hasta los $661.La brecha del MEP con el dólar oficial se ubica en alrededor del 88% y la diferencia entre el oficial y el CCL, en 109%.El dólar Qatar, que aplica sobre gastos en el exterior, se ubica en los $660 y la brecha con el blue ronda los $70, mientras que el dólar ahorro, con impuestos, y el tarjeta operaron en $642,16.El dólar mayorista cerró a $349,95 por unidad, los mismos valores del cierre de ayer.La divisa sin impuestos cerró $366,9 según el promedio de los principales bancos del sistema financiero y en el Banco Nación se mantiene en los $365,50. Fuente: (NA)