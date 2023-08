Gobierno acordó congelar el precio de los combustibles hasta el 31 de octubre

El Ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que el gobierno llegó a un acuerdo con las empresas petroleras y se congelarán los precios de los combustibles hasta el 31 de octubre."Entramos en un programa en el que no habrá más aumento de precios en los combustibles, producto de una decisión de que una parte de la devaluación la termina asumiendo el consumidor. Una parte la terminan asumiendo las empresas y una parte la termina asumiendo el estado, que va a resignar parte de los recursos a los efectos de garantizar que de alguna manera entre todos podamos construir un sendero", expresó.Remarcó que "esto significa que hasta el 31 de octubre no va a volver a haber aumentos en el precio de las naftas, diésel y demás en Argentina"."Quiero agradecer a las empresas, tanto productoras como refinadoras. La industria de petróleo y gas en Argentina es uno de los grandes tractores que tenemos en nuestra economía. Hoy parte de la caída que representa la pérdida de exportaciones y actividad que tuvimos en parte por una sequía brutal que nos quitó 21 mil millones de dólares de nuestras exportaciones, casi el 25%, se ve compensada por el enorme crecimiento que tiene desde el año pasado el sector del gas y el petróleo. Es un aumento importante de la inversión", dijo.Lo más importante "es que la actividad llegue al bolsillo de la gente de manera absolutamente ordenada. Por un lado, la resignación de impuestos de recursos fiscales por parte del estado para cuidar el bolsillo de la gente. Por el otro, la resignación de utilidades por parte de las empresas para cuidar el bolsillo de la gente"."El precio en las naftas se mantendrá sin incrementos. Esto está asociado a la estabilidad cambiaria, porque no habrá más aumento en el tipo de cambio, seguirá estando el dólar oficial a 350 pesos hasta el 31 de octubre. Queremos llevar certidumbre y tranquilidad a la gente en un momento en que la decisión del FMI de imponer una devaluación generó la distorsión en muchos de los precios de la economía. Es clave que podamos ponerle un rumbo y certeza de mediano plazo", agregó.