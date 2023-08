Aumento de los cero kilómetro: cuánto han subido las distintas marcas

Economía Los gremios reclaman reabrir las paritarias y Camioneros negocia nuevo acuerdo

Los autos cero kilómetro están aumentando, por segunda vez en lo que va de agosto, luego de la devaluación de 22% del peso de comienzos de esta semana.Según la escala publicada por la AFIP a fines de mayo, por arriba de un precio al público de 8,4 millones de pesos (o un precio mayorista de $5,9 millones), los vehículos, motos y embarcaciones pasan a pagar un impuesto interno del 20%, el cual termina incrementando el precio la público un 25%.En cambio, aquellos que tienen más margen de incremento ya aumentaron. Es el caso de modelos de la automotriz Stellantis, que tiene bajo su paraguas a Fiat y Peugeot.. No así aquellos que se acercan al “tope”, como el caso del Cronos Precision CVT, que desde comienzos de mes está a un precio oficial de $8,2 millones.de este modelo que tiene todas sus versiones, desde la de entrada hasta la “full”, en un mismo precio oficial de $8,1 millones desde comienzos de mes., pero con fluctuaciones que van desde incremento cero (vale la aclaración, siempre en el caso de las listas de precio oficiales) en el caso de las pick up Amarok, hasta subas de 8% en modelos “no topeados”. En el medio, un modelo de gama alta como la SUV Taos, de fabricación nacional, subió en promedio 3,8%.La automotriz, sus concesionarios no habían recibido hasta este miércoles nuevas listas de precios. “Lo están monitoreando día por día, pero hasta el momento no hubo novedades”, dijo un concesionario de la marca estadounidense.En el caso de Toyota, comunicó a sus concesionarias que no habrá incrementos de precios hasta fin de mes."Seguimos vendiendo algunas Hilux, con entrega inmediata y con los precios de principios agosto, con el compromiso de Toyota de que nos entregará las unidades en el mes. En autos que vienen de Brasil, el panorama es más complicado. Tomamos compromisos para entregar en diferido, con los precios vigentes en ese momento”, dijo uno de los concesionarios más fuertes de la marca japonesa aUn dato que contrasta con otras situaciones similares en los últimos años es que, al menos en lo que va de la semana, en las concesionarias están faltando clientes. “Hay muy pocas consultas, casi nada. Los productos donde tengo asegurada la reposición los tengo a la venta, pero eso sería si hubiese clientes”, dijo uno de los concesionarios.Alejandro Lamas, de la Cámara de Comercio Automotor, contó que esta semana mantuvo en su salón de Palermo Viejo una unidad usada de pocos años al mismo precio que tenía el viernes antes de las PASO. “Uno hubiera pensado que iba a haber un cliente con dólares en la mano que saldría a venderlos y comprarse el vehículo con 20% menos de dólares que cinco días atrás. No sucedió”, dijo.