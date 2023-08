Suma fija, refuerzos en asignaciones y AUH: qué medidas anunciará el Gobierno

Política Massa anticipó que habrá medidas para compensar los efectos de la devaluación

Acuerdo de precios y alivio fiscal para empresas

El Gobierno anunciará una, con el objetivo de compensar el impacto de la suba de precios tras la devaluación, adelantó el ministro de Economía, Sergio Massa., dijo Massa, cuando se le consultó sobre la pérdida de poder adquisitivo provocada por las alzas de precios.El titular del Palacio de Hacienda indicó que "la gente tiene que saber que sabemos lo que le pasa". Pero también agregó que "tiene que saber que al Fondo no lo traje yo".Asimismo, consideró que está "muy bueno que vayan al Fondo (los candidatos) para no hablar tan fácil de pedir más plata. El Fondo le prestó a Macri algo que técnicamente no le correspondía", advirtió.Adelantó quey además. También “, que podrían percibir un bono extra a los ya anunciados.La propuesta de suma fija no tendría consenso entre la dirigencia gremial, porque los sindicatos prefieren que se haga una reapertura de paritarias, como la que plantearon este miércoles los sindicatos de Camioneros y los bancarios.Señaló que a partir de hoy “se van a conocer anuncios respecto a estabilidad de precios y situaciones de compensación del daño que la inflación provoca en el bolsillo de la gente”.Además, el ministro reconoció que "la Argentina viene de muchos años de frustración, de fracasos, de dificultades que van reapareciendo. Eso genera que la gente exprese su enojo en las primarias. Así apareció este escenario de tercios que era impensado hasta hace poco".Las medidas que anunciará el Ministerio de Economía acompañan el nuevo acuerdo de precios con empresas confirmado anoche por el titular de la Aduana y actual encargado de la unidad negociadora de precios, Guillermo Michel.El nuevo pacto de precios regirá por 90 días y habilitará incrementos de hasta 5% mensual, informó Michel.En el marco de la estabilización económica, Massa también adelantó que se implementarán una serie de beneficios para las empresas, en forma de alivios fiscales.Entre sus principales puntos, el documento reduce al 0% la alícuota del derecho de exportación para las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M.).Además, se liberará del pago del Impuesto PAIS para la compra de billetes y divisas en moneda extranjera para la importación de las mercaderías comprendidas en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (N.C.M.).