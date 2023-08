Por la suba del dólar, electrodomésticos aumentaron entre 10 y 50 por ciento

Diversos sectores de la economía se vieron profundamente afectados tras la suba del dólar y algunas medidas implementadas por el gobierno, en especial, los dedicados a la venta de electrodomésticos y productos para el hogar. De hecho, los locales que comercializan este tipo de productos sufrieron faltantes de precios, suspensión de ventas o importantes aumentos que sacuden el bolsillo de los compradores.



El presidente de la Federación Argentina del Comercio en Artefactos para el Hogar y Afines (FACA Hogar) y presidente de la Cámara de Artefactos del Hogar de Santa Fe, José Lilino, se refirió a la afección que padeció el sector: "No tenemos precios, las empresas suspendieron ventas porque no sabían cómo iba a impactar todos los aumentos en el costo final. A partir de hoy empezamos a tener alguna liberación de compras más que nada en lo que se refiere a productos que tienen un gran contenido de la nacional en su fabricación", anticipó.



La incertidumbre y preocupación en lo que respecta a los productos con elementos importados hizo que algunas empresas proveedoras suspendan la venta de los mismos y, además, eleven sus precios desde el 10% hasta un 50%, según cada bien.



Lamentablemente para los argentinos, el titular de FACA Hogar advirtió que los costos de los electrodomésticos seguirán aumentando los próximos días. Sumado a esto, la inestabilidad de la economía argentina hace que cada vez haya menos promociones en los bancos para fomentar el consumo, por lo que Lilino reclamó la necesidad de que el gobierno implemente nuevos instrumentos de venta para beneficiar al consumidor además de medidas para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores.



"Nosotros somos del partido de los laburantes, nos importa que quienes nos conducen les vaya bien porque nos va bien a todos. Por eso necesitamos que haya estabilidad y que piensen en el consumidor. A nosotros nos interesa que los consumidores sean bien resarcidos porque eso se derrama. Si al consumidor no le alcanza para la cuota de las mesas y las sillas, los microondas, nosotros estamos muertos", concluyó.