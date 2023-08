Panaderos estiman que el kilo de pan rondará los $700 en Paraná

No se sabe si hay especulación porque no se quiere perder o porque se quiere ganar, que no es lo mismo

Precios del pan y facturas

Salarios

El aumento del valor del dólar oficial repercutió directamente en el suba de los costos de los insumos. Este movimiento en el mercado de cambios genera que el consumidor vea esta suba el precio de los productos. Uno de ellos, es el pan.dialogó con presidente de la Federación de Industriales Panaderos de Entre Ríos, Pablo Jacob, quien informó sobre los precios, faltante de insumos y salarios de trabajadores.“Vendemos productos de primera necesidad que se consumen todos los días. Estamos con pocos precios de referencia y hay molinos que no pueden abastecer a todos los panaderos, entonces hay quienes no pueden recibir la harina subvencionada, por eso es que la”, comenzó explicando Jacob.En ese sentido, amplió: “Hay productos, como el azúcar, que no se consiguen. En mi caso particular, un hermano panadero me prestó azúcar para seguir trabajando porque no tenía y los proveedores no vendían”. Y sentenció: “”.Además, amplió que “hay productos como la grasa y margarina que sí se están vendiendo, pero en pocas cantidades. El pan es un producto muy sensible y llegamos al punto que,. Tratamos de vender lo más barato posible, pero sin perder la rentabilidad”.Al ser consultado sobre los precios, Jacob detalló: “”.“El kilo de pan la semana pasada había quedado a 650 pesos, pero con lo que pasó el lunes no hay precios”, dijo al acotar que desde la Federación de Panaderos de Buenos Aires que emitieron un comunicado de vender el pan a 950 pesos. “Entre Ríos tiene otra economía, pero hay que calcularle que en las panaderías de Paraná el precio del kilo de pan rondará entre 600 y 700 pesos”.Otra de las dificultades que atraviesa el sector son los salarios. Sobre este tema, Jacob sostuvo: “Tendremos una reunión con los panaderos de Concordia para saber cómo vamos a afrontar los próximos meses. Entendemos que la situación es angustiante porque la rentabilidad bajó mucho, pero los empelados panaderos no tienen que pagar el costo”. Y sumó: “Como representante de los panaderos siempre tratamos que ambas partes estén conformes, pero la situación es muy compleja”.Al finalizar, detalló que dialogaron con autoridades nacionales de comercio para "anclar el precio de la harina a través de la harina subvencionada y lograr que haya un precio del pan lo más económico posible”.