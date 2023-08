El impulsor de la dolarización explicó cómo podría aplicarse esa medida

El economista Emilio Ocampo, asesor de Javier Milei y artífice del plan de dolarización que quiere aplicar el candidato presidencial de La Libertad Avanza, sostuvo que, para avanzar con esa medida, es necesario "eliminar la inflación y estabilizar rápidamente las variables económicas", en un plazo que no supere "abril o mayo de 2025".



Además, dijo que la dolarización "es la alternativa que tiene menos probabilidad de fracaso".



A su criterio: "Nuestra adicción al populismo nos llevó a no tener capacidad de tener una moneda estable. Estamos como en 1989: en el fin de una era de desorden económico, por lo cual se necesita una reforma monetaria dura".



"Una dolarización jugaría el mismo papel de la Convertibilidad en la primera parte de los ´90, para acompañar al resto de las reformas estructurales que hay que hacer", añadió.



Ocampo se expresó así en un seminario sobre "Peso, Dólar o Real: reconstruir la confianza en la moneda", que organizó este miércoles la Fundación FIEL.



En ese marco, el economista explicó: "A la dolarización se la compara con un ideal que en la Argentina nunca existió. No la podemos criticar por no hacer cosas que ninguna de las otras alternativas que están en la mesa puede hacer".



"Sucede que ahora no tenemos margen para un fracaso. Venimos de más de una década de estancamiento. Y tener un cambio efímero es terrible: tenemos que tener reglas de política económica que sobrevivan a un Gobierno malo", enfatizó.



Además, dijo: "La economía está dolarizada de facto. Pagamos todos los costos, pero no tenemos los beneficios. Hablamos nosotros de un cambio de régimen".



En tanto, aclaró que, para avanzar con la dolarización, "hay que eliminar la inflación", a la vez que añadió: "Para eso es necesario tener respaldo político, que permita estabilizar la economía muy rápidamente, para abril o mayo de 2025".



"Para estabilizar, las opciones son fijar el tipo de cambio nominal, la base monetaria y la tasa de interés. En el mundo emergente, la estabilidad se consigue con tipo de cambio fijo. Y eso, por decisión del Banco Central o por una Convertibilidad no va a funcionar y nos deja solo a la dolarización como esquema", indicó.



También dijo que cada país "dolariza como puede, según sus circunstancias particulares, como sucedió en América Latina con El Salvador y Ecuador".



En cuanto al Banco Central, aseguró: "No cumple ninguna de sus funciones. Su balance está totalmente distorsionado. Por eso es necesario reorganizar a la autoridad monetaria, trasladando ciertas funciones a otras entidades".



Además, Ocampo propuso "revisar" el swap con China "porque está cubierto de opacidad" y crear un fondo de estabilización monetaria "para reorganizar la deuda que tiene el Banco Central" con las leliqs.