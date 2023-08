Advierten que siguen los fuertes aumentos en el precio de la carne

"Hace muchísimo tiempo que no sucedía: a la mañana nos pasaron una lista de precios, al mediodía nos la actualizaron y tenemos que estar cambiando todas las carteleras", contó el dueño de un frigorífico y carnicería de Mataderos, Buenos Aires."A partir de la semana pasada empezaron los aumentos en la carne, estaban por debajo de la inflación. Los cambios de precio más fuertes y sorpresivos comenzaron el lunes. En estos dos días, estamos hablando de un 60% de aumento", explicó el propietario a C5N.A esta suba, se le suma la renegociación entre los comerciantes y el Gobierno sobre el vencimiento de Precios Justos, con un aumento que podría estar entre el 9% y 15%.El Gobierno nacional comenzó a negociar con los frigoríficos un acuerdo para establecer nuevos precios y volumen de carne para el Programa de Precios Justos."Desde el Ministerio de Economía estamos negociando los precios de carnes para el mercado interno y no hay suspensiones a la exportación de carnes", señaló este martes por la tarde Bahillo en su cuenta en la red social X (ex Twitter).De las negociaciones participan el Ministerio de Economía el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo; y el titular de la Dirección General de Aduana, Guillermo Michel, mientras que el sector frigorífico estuvo representado por el presidente del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), Mario Ravettino.