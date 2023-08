Precios de carne en alza: “Hay un marcado incremento”, dijo un comerciante

La creciente inflación sigue impactando severamente en la industria de la carne, generando aumentos significativos en los precios. En este contexto,mantuvo una conversación con Jonathan, dueño de una carnicería en un barrio de Paraná, quien compartió su perspectiva: “El efecto es muy pronunciado, con un marcado incremento en el costo de la carne, lo que ya se está reflejando en las quejas de los clientes y una clara disminución en las ventas”.Jonathan informó que los incrementos continúan, anticipando que “entre el fin de semana pasado y hasta hoy (martes), y se espera que también el miércoles, los precios suban entre un 25% y 30%, aproximadamente”. Subrayó la dificultad que representa para los comerciantes la falta de sincronía entre los aumentos y los salarios, explicando: “Los sueldos no aumentan y la situación se complica”.Para ilustrar la situación, Jonathan compartió los nuevos valores de algunos cortes de carne: “El kilo de milanesa de carne alcanza los $2.900, mientras que el de pollo se ubica en $1.950. La pulpa de carne tiene un valor de $3.300 por kilo, las costeletas se venden a $2.800 y el asado supera los $3.300”. Además, destacó que los cortes más caros suelen ser populares durante los fines de semana, siendo los más afectados por las alzas.La incertidumbre aparece sobre los comerciantes en este escenario económico. Jonathan expresó: “Como comerciante, no sabes cómo proceder. No sabes si vender, si cerrar, si hacer pedidos. La inquietud sobre si tendrás suficiente dinero para el día siguiente es constante. Estamos viviendo una incertidumbre que afecta en todos los niveles”.La volatilidad de los precios es palpable, según describió Jonathan: “Actualicé los precios en la mañana de este martes y, al llegar por la tarde, ya tuve que volver a hacerlo. Esta situación no la vivíamos desde hace mucho tiempo. Por lo general, los precios de la carne subían fuertemente una vez al año, pero esta vez es diferente. En mi experiencia, tanto al frente de esta carnicería como en otros lugares donde trabajé, nunca había visto un impacto tan drástico en el mercado de la carne”.