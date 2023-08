Estaciones de servicio registran largas filas: La palabra de la gente

Aumentos en los precios de los combustibles

Desde la tarde de este martes, en estaciones de servicio de Paraná se registraron largas filas para cargar combustible.En ese marco,recorrió la YPF ubicada en calle Carbó y Alsina, y dialogó con los automovilistas y motociclistas que llegaban al lugar y esperaban su turno.“Vine a cargar combustible porque parece que va a aumentar. No se sabe de cuánto será el aumento, pero teniendo en cuenta lo que subió el dólar seguro va a ser un 22 o 25 por ciento. Hay que tratar de ahorrar, aunque sea algunos pesitos. También escuché que hay desabastecimiento”, comentó un hombre.Otro automovilista, remarcó que “mi auto es a nafta y a gas. No sabía bien cómo venía la mano con el aumento, sé que otras estaciones sí aumentaron. Hoy no vengo a llenar el tanque. Me preocupa el aumento porque después aumenta toda la logística y las demás cosas, se hace un efecto dominó”.“Vine a cargar nafta antes del aumento. Me falta la mitad del tanque así que voy a llenarlo. También me llevo para la motoguadaña. Esperemos que no haya desabastecimiento porque tenemos que seguir estudiando y hay que viajar. Este vehículo es de mis padres que me lo prestaron porque el mío está en el taller. Lo uso casi todos los días. Ya sabíamos cómo venía la mano así que mucho no podemos hacer”, señaló una mujer.Se trata del segundo aumento de combustibles del mes, tras el vencimiento del acuerdo que el gobierno había alcanzado con las petroleras y les permitía ajustes graduales de precios de alrededor del 4%. El acuerdo venció este 15 de agosto.Por otra parte, advierten que en muchas estaciones no hay combustible.