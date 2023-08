Elvio Guía de FAA: “Esta incertidumbre hace que haya un parate en el sector”

Federación Agraria Argentina conmemora 111 años de historia, un momento propicio para analizar el escenario actual. En este contexto, Elvio Guía, destacado referente de la institución, ofreció su visión sobre los desafíos que enfrenta el sector luego de las recientes elecciones primarias."111 años no son pocos y todavía quedan muchas cuentas pendientes. Cada día cambian los actores y cambian los problemas, pero seguimos perdiendo productores, esto es algo que nos viene pasando hace mucho tiempo", señaló Guía al abordar el panorama general.El referente de la Federación Agraria subrayó cómo han evolucionado las problemáticas a lo largo del tiempo. "Cambian los actores porque hoy no es la concentración de la tierra o cómo los terratenientes sacaban a los productores allá por 1912. Hoy ha cambiado un poco y la gran concentración que hay de grandes grupos económicos hace que nuestros productores estén en peligro", explicó.Guía resaltó la labor constante de la Federación Agraria Argentina en defensa de los productores. "Desde la Federación Agraria seguimos trabajando como siempre, tratando de poner nuestra impronta para que nuestros productores y aquellos que tienen la producción como forma de vida puedan seguir haciendo lo que saben hacer", afirmó.En el contexto de las elecciones generales, Elvio Guía resaltó: "Tenemos que discutir políticas nuevas, ver políticas a mediano y largo plazo, ver más allá de la coyuntura", expresó. Hizo hincapié en la necesidad de abordar temas como la ley de arrendamiento, la ley de semillas y la financiación de los productores."Todo esto es lo que tenemos que pensar para que los tres candidatos que quedaron hoy competitivos sepan cuáles son nuestras demandas y necesidades y que, de vez por todas, pensemos a mediano y largo plazo", subrayó Guía.El referente también evaluó el impacto de las medidas económicas en el sector agrícola. "Hoy hay una retracción de todo lo que es venta de insumos, si bien nuestra producción se cobra en pesos, pero los insumos están a valor dólar. Esta incertidumbre hace que haya un parate no solo en el sector productivo, pero en lo que nosotros producimos cae más fuerte aún; habrá que esperar", afirmó.Para concluir, añadio: “Tienen que haber reglas de juego claras, condiciones para producir, hay que evitar la incertidumbre que lo único que hace es seguir desapareciendo pequeños y medianos productores que tienen menos capacidad de reacción que los grandes grupos concentrados”