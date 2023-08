Subió el precio de las naftas en varias provincias: la Premium se acerca a $400

Ya aplicaron aumentos

Mendoza

Corrientes

Tras la devaluación

Se acerca a $400

En Córdoba, ya vale $420

En Rosario

La petrolera Raízen Argentina, licenciataria de Shell, y Puma, de Trasfigura, aumentaron los precios de los combustibles y se espera que en las próximas horas, ese ajuste llegue al resto de los surtidores, aunque en algunas localidades del interior ya se hizo efectivo.Al mismo tiempo, según pudo saber, el Gobierno inició una ronda de contactos con directivos de compañías petroleras y refinadoras, para analizar el futuro de las naftas y el gasoil en el plan Precios Justos.En algunas plazas como Córdoba, Mendoza y Corrientes, ya se registraron los aumentos y se reflejaron en los surtidores.Lo cierto es que Raízen ya aplicó el segundo aumento de combustibles del mes de agosto, tras el vencimiento del acuerdo que permitía ajustes graduales de precios de alrededor del 4%. El acuerdo venció este 15 de agosto.Fuentes de la petrolera de mayoría estatal YPF confiaron que por ahora, no hay subas previstas, aunque sería inminente el reajuste de los precios.La petrolera Raízen Argentina, licenciataria de la marca Shell, aplicó el segundo aumento de agosto en los precios de sus combustibles. Esta vez se trata de un incremento de entre el 5 y 6%, tal como ya se puede observar en las estaciones de servicio en Mendoza, indicó. Se espera que pronto YPF y el resto de las compañías sigan ese camino, reportan medios de esa provincia.-Nafta súper pasa a $255,70-V-Power Nafta pasa a $319,40-Fórmula Diésel pasa a $287,50-V-Power Diésel pasa a $349,70Estaciones de servicio de Corrientes ya aplicaron subas de entre el 5 y 10%. El presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio de Corrientes, Carlos Gold, confirmó que debido a la incertidumbre económica, algunas estaciones de servicio ya comenzaron a aplicar aumentos de entre el 5 y 10% en sus combustibles. A pesar de esto expresó la preocupación del sector que tiene "los precios muy retrasados". Recalcó que el incremento podría llegar al 20%."Las petroleras lo que hicieron fue subir el valor entre el 22 y 25% y estamos ante un inminente aumento oficial pero algunas estaciones de servicio ya han comenzado a acomodar sus precios", adelantó a"Algunos han subido un 10% o un 5%, a la espera de recibir la comunicación oficial de la compañía", agregó. En este sentido adelantó que el aumento oficial podría llegar al 20%."El Gobierno no tiene ningún tipo de margen para no autorizar un aumento", aseguró.Según reportan desde el interior del país, el incremento aplicado desde este martes, tras la devaluación del dólar oficial, aplicada por el Gobierno Nacional, es de entre 5% y el 6%.Para las empresas, la devaluación del tipo de cambio oficial fue definitoria para adelantar este aumento. Según destacan estacioneros consultados por, las petroleras “ajustaron primero los precios mayoristas un 25%”, decisión que afectará a las estaciones sin marcas, que deben proveerse de un distribuidor provocando un fuerte desfasaje con sus competidoras abanderadas.Perocorroboró de fuentes empresarias que el incremento ordenado para martes en las estaciones de servicio fue de 25% para Puma, entre 15% y 20% para Shell y un 10% para Axion (PAE).“Las compañías, sin embargo, pondrán más atención a los volúmenes de entrega a las estaciones con las que mantienen un contrato comercial, lo que derivará de alguna manera en el desabastecimiento en el segmento de las blancas”, advirtieron.En algunas plazas como Córdoba, Mendoza y Corrientes, el aumento de precio, hizo que la versión Premium de Raízen quedara cerca de los $400 el litro.Estaciones de las petroleras Axion y Shell aumentaron este martes, el valor de sus naftas y gasoil y ya remarcaron los surtidores en Córdoba y otros puntos del país. Cabe destacar que los precios en los diversos surtidores provinciales son muy dispares.Un playero de una estación de servicio del centro de Córdoba que este lunes no vendieron combustible hasta las 20 horas, por el aumento del dólar.En esa estación de servicio, el litro de nafta premium sale $394 y el de diésel premium, $420.Qué puede pasar en los próximos 45 días. El aumento del dólar tras las PASO, repercutió directamente en el precio del combustible, que aumentará de 18 a 20% en los próximos 45 días, según adelantó a, Pedro Llorvandi, secretario de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA).En ese marco, indicó que la suba a nivel nacional se dará en dos o tres tramos, en el marco de los próximos 45 días.Shell fue la primera que aplicó ya este martes un aumento del 7 por ciento, en los surtidores de la ciudad santafesina de Rosario. El último aumento dentro del acuerdo fue aplicado entre el 2 y 3 de agosto. Shell actualizó la grilla que quedó así:Nafta súper: 286 pesos.V-Power Nafta: 349 pesosEvolux Diesel: 315 pesosV-Power Diesel: 378 pesosGNC: 134 pesos.