Efecto dólar: los aumentos de precios rondan el 22% en corralón de Paraná

Los efectos de la devaluación de casi el 22 por ciento que anunció este lunes el Banco Central, se sienten con fuerza en la industria de la construcción., en principio, y, después, los, son las consecuencias directas que se registran tras las elecciones PASO.visitó un corralón de materiales para la construcción ubicado en Zanni al 1800 en Paraná, desde donde confirmaron que los aumentos de precios rondan el 22% como consecuencia de la suba del dólar oficial.“Hubo empresas que ayer, con lo cual,. Trabajamos, atendimos los clientes de forma normal y nos mantuvimos a la espera de ver qué pasaba durante el día., sobre todo, los de las empresas de cemento, y podemos trabajar normalmente con los precios de referencia”, repasó ael encargado de Materiales Paraná, Javier Andreoli.Y confirmó:Al preguntarle al encargado de Materiales Paraná cómo fue la, se sinceró: “Hay quienes no lo entienden, pero hay otros enojados con el sistema, que viene con aumentos constantes, con la devaluación de la moneda, por lo que cobra y no le alcanza con su sueldo”.“Hubo quienes no entendían, quienes se enojaron, pero nosotros seguimos trabajando y tratando de llevar tranquilidad a los clientes”, destacó., refirió Andreoli.Punto aparte, comunicó que está pronto a finalizar la reconstrucción del salón de ventas del corralón que fuera afectado por un incendio en enero de este año. “Tuvimos que arrancar de vuelta”, repasó Andreoli y agradeció “a clientes y proveedores por el apoyo y a todos los que pusieron un granito de arena para que podamos trabajar normalmente”. De hecho, bregó “para que todos podamos salir adelante, fundamentalmente, los empleados que pusieron todo sacar el negocio adelante y a los dueños del corralón”.