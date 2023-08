ATE reclamó urgente pago de suma fija y reapertura de todas las paritarias

Foto: ATE nacional reclama por salario. Crédito: Archivo

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) reclamó "una suma fija y la urgente reapertura de todas las paritarias", luego de la decisión del Gobierno nacional de devaluar hoy el peso un 22%, porque "la medida se trasladará a los precios", aseguró el electo titular de la entidad, Rodolfo Aguiar, actualmente secretario adjunto.



El dirigente rionegrino reclamó "el inmediato pago de una suma fija y la urgente reapertura de todas las paritarias", porque "la devaluación se trasladará a los precios y será imposible modificar el resultado electoral de las PASO en octubre próximo si no se adoptan medidas de redistribución del ingreso", indicó un comunicado.



"No es posible entender que el Gobierno no haya decidido de forma previa otorgar una suma fija que permitiera recuperar rápidamente el poder de compra de los ingresos en el sector público. Si no se hace de inmediato y no se reabren todas las paritarias será imposible modificar el preocupante resultado electoral de las primarias", afirmó.



Aguiar y su compañera de fórmula, Mercedes Cabezas, se impusieron el miércoles último a nivel nacional en los comicios de renovación de autoridades de la ATE con la histórica Lista Verde Anusate oficialista, y asumirán sus cargos el 7 de noviembre.



Para el dirigente, es preciso adoptar de inmediato medidas de redistribución del ingreso; aseguró que "en ningún país crece la economía a la par que la pobreza y bajan los salarios", y dijo que en Argentina solo "se benefician los grupos económicos".



"La devaluación y la suba del dólar oficial con un valor fijo hasta octubre es a medida del Fondo Monetario Internacional (FMI) y tendrá impacto en los precios. Hay que reabrir las paritarias y las negociaciones salariales en provincias y municipios", dijo.



Aguiar se preguntó "¿por qué la gente modificaría en octubre su voto o por qué quienes no sufragaron en las primarias lo harán ahora si no se muestra un claro cambio de rumbo económico?". Y puntualizó que hasta el momento "ganaron el FMI y la justicia, pero no hay que asustarse ni retroceder, porque Javier Milei y Patricia Bullrich aún no ganaron, por lo que hay que luchar y evitar una restauración conservadora y neoliberal".