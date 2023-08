Gobierno buscará negociar con empresas un nuevo acuerdo de precios

El titular de la Dirección Nacional de Aduana, Guillermo Michel, encabezará las nuevas negociaciones que pondrá en marcha el Gobierno con empresas alimenticias y de energía para que no se trasladen a los precios de los productos de consumo masivo y combustibles la suba dispuesta por el Banco Central en la cotización del dólar mayorista.



Fuentes oficiales señalaron esta noche que la devaluación fue una decisión parta disipar las tensiones cambiarias que se venían generando en los días previos.



De esta manera, descartaron que esa medida haya sido una imposición del Fondo Monetario Internacional (FMI).



Junto con la devaluación del dólar mayorista, el Banco Central hoy también dispuso un incremento en la tasa de política monetaria, de 21 puntos básicos, para capturar más pesos y evitar que vayan al dólar.



En lo que respecta a las negociaciones que se pondrá en marcha mañana, fuentes del Palacio de Hacienda dieron a conocer esta tarde una resolución con la creación de unidad que estará encabezada por Michel, que tendrá a su cargo negociar los nuevos acuerdos de precios.



El titular de la Aduana estará secundada por el secretario de Comercio, Matías Tombolini; el titular de la Secretaría de Política Económica, Gabriel Rubinstein; y el titular de la AFIP, Carlos Castagneto.



En lo que respecta a la relación con el FMI, que hoy confirmó que el directorio se reunirá el miércoles 23 de agosto para tratar el "caso argentino", la fuentes señalaron que "se está negociando" que el desembolso pueda ser mayor a US$ 7.500 millones.



Según trascendidos, el objetivo de las autoridades argentinas es que sea de US$ 10,500 millones, para poder tener mayor poder de fuego y evitar que se amplíe nuevamente la brecha entre el dólar oficial y los dólares financieros.