Suba de dólar oficial y blue: baja impuesto al turista y regulan los financieros

El Gobierno llevó el tipo de cambio oficial a $365,50. En ese marco, el FMI salió a respaldar la medida al sostener que se trata de una decisión adecuada para "salvaguardar la estabilidad".La actualización del tipo de cambio era una de las exigencias del FMI para aprobar el desembolso de US$ 7.500 millones. El organismo anunció que el 23 de agosto habrá una reunión de su directorio para buscar la aprobación del acuerdo negociado con la Argentina.El Staff Level Agreement (SLA) publicado por el cuerpo de técnicos del organismo, había advertido que se aprobaría el desembolso cuando el gobierno implemente una serie de medidas consensuadas.Este ajuste del tipo de cambio tendrá impacto directo en los precios debido a que hace dos semanas se habían aplicado una serie de impuestos para encarecer las importaciones. Asimismo, se había postergado el pago de importaciones ya autorizadas, lo cual también sumará costos adicionales a la producción.En un comunicado de prensa, el Banco Central señaló que, tras la actualización de la política monetaria, "las tasas mínimas garantizadas sobre los plazos fijos se redefinirán en función del nuevo nivel de la tasa de política"."La autoridad monetaria entiende conveniente readecuar el nivel de las tasas de interés de los instrumentos de regulación monetaria, en línea con la recalibración del nivel del tipo de cambio oficial. Ello, a los efectos de anclar las expectativas cambiarias y minimizar el grado de traslado a precios, propender hacia retornos reales positivos sobre las inversiones en moneda local y favorecer la acumulación de reservas internacionales", señaló la entidad a cargo de Miguel Pesce.A su vez, el Banco Central continuará monitoreando la evolución del nivel general de precios, la dinámica del mercado financiero y de cambios y de los agregados monetarios a los efectos de calibrar su política de tasas.El sorpresivo resultado electoral impactó además sobre las cotizaciones alternativas y en las provincias la moneda marginal llegó a superar los $700.El dólar blue llegó a cotizar en $690 durante la jornada, pero cerró en $685 para la venta, con una brecha de $20 con el precio de compra, que cerró en $665. La divisa paralela subió $80 y la brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en el 98%.En las provincias de Santa Cruz y Tierra del Fuego el dólar informal alcanzó los $701, seguido por las de Buenos Aires, Santa Fe, Salta y Córdoba, donde la divisa subió hasta los $697 para la venta.En Chubut, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Neuquén, Rio Negro, San Juan, San Luis y Tucumán escaló hasta los $694 y en el resto de las jurisdicciones se ubicó entorno a los $ 690.En ese marco, el BCRA terminó la primera jornada pos electoral con compras por US$ 220 millones, el monto más alto desde el 31 de julio pasado.Las economías regionales liquidaron US$ 309 millones y el monto acumulado de la cuarta etapa del Programa de Incremento exportador llega a los US$ 2.127 millones.También se dispararon las otras cotizaciones alternativas como la del dólar Qatar que aplica para los gastos en el exterior con tarjeta de débito y Crédito, que avanzó con fuerza $ 129,1 a $729,2.El dólar ahorro o solidario y el dólar tarjeta o turista, con los impuestos trepó hasta $ 113 hasta los $ 638 que implicó una actualización del 21,5%, casi similar al porcentaje de devaluación dispuesto por el BCRA.El ajuste del tipo de cambio mayorista alcanzó 21,61% y es el más alto de la serie y cerró a $349,9 por unidad, sesenta y dos pesos arriba del cierre del viernes pasado.En la bolsa de comercio se dispararon los tipos de cambio financieros y el dólar MEP o bolsa rebotó hasta los $617 y la brecha con el tipo de cambio oficial llega al 74% y el Contado con liquidación quedó debajo del blue a $646,73 y el spread con el oficial se ubica en el 84,8%.El Gobierno anunció una rebaja impositiva sobre el Dólar Qatar, utilizado para los consumos con tarjeta de crédito, débito o compra por 300 dólares o más por mes por persona.La percepción que antes era del 45% + 25% se rebaja ahora al 45% + 5%. De esta manera, el dólar Qatar bajó de $731 a $657,90.La norma fue publicada en un suplemento adicional del Boletín Oficial y tiene efecto para las operaciones realizadas a partir del día de este lunes.En medio de la devaluación del tipo de cambio oficial, la AFIP redujo la percepción del impuesto PAIS sobre el dólar Qatar de 25% a 5%.Según la visión de los funcionarios del área de Economía, "abaratar" al Dólar Qatar debería contribuir a sacarle presión al dólar blue, que escaló a $685.Con el dólar Qatar en $657 y el blue en $685, a quienes viajen al exterior les convendrá más pagar con tarjeta que gastar sus billetes verdes.Para obtener el valor del dólar Qatar hay que sumarle al dólar minorista, hoy en $365, un 30% del impuesto PAIS, un 45% a cuenta de Ganancias y un 25% a cuenta de Bienes Personales. Es justamente esta última percepción la que ahora se reduce de 25 a 5%.Esta cotización del llamado dólar Qatar está vigente para los gastos en dólares con tarjeta que superen los 300 dólares mensuales. La medida, que entrará en vigencia este martes cuando la Resolución General 971 se publique en el Boletín Oficial, implica que la operación máxima semanal de títulos públicos con liquidación en dólares -como son el GD30 o AL30, por ejemplo- será de unos 40 mil dólares."Se dicta con el propósito de contribuir con una administración prudente del mercado de cambios y reducir la volatilidad de las variables financieras en el marco de la actual coyuntura económica", explicó la CNV en un comunicado oficial.Según señalaron a Télam fuentes oficiales, el monto es "muy superior" al ticket promedio de las operaciones de compra de dólar MEP que a diario realizan miles de personas, que ronda los US$ 3.000.El objetivo, añadieron, es reducir la volatilidad del mercado financiero y su impacto sobre el normal funcionamiento de la economía, para así acompañar los esfuerzos por evitar desequilibrios en los llamados dólares financieros y desalentar movimientos especulativos."Todo ello sin afectar a la gran mayoría de las personas que realizan esta operatoria de forma genuina", aseguraron las fuentes.La resolución no tiene plazo límite de duración y se aplicará para cada subcuenta comitente, para el conjunto de subcuentas comitentes de las que fuera titular o cotitular un mismo sujeto y para el conjunto de las operaciones con liquidación en moneda extranjera. El BCRA consideró "conveniente readecuar el nivel de las tasas de interés de los instrumentos de regulación monetaria, en línea con la recalibración del nivel del tipo de cambio oficial", que también subió a $ 365,50 por dólar. Con la suba de la tasa de interés, se procura que los pequeños y medianos inversores opten por las colocaciones a plazo fijo en las entidades del sistema financiero local, ante el incremento de la cotización del dólar, tanto oficial como financiero, y a la vez mantener el compromiso asumido con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de asegurar rendimientos positivos, es decir no inferiores a la inflación prevista. El 10 de diciembre de 2019, la TNA que había dejado la gestión anterior de Guido Sandleris era del 63%, que fue bajada al 55% diez días después, en una primera medida de la actual administración, que inauguró una tendencia descendente hasta el 38% dispuesto el 10 de marzo de 2020.Desde el 40% de TNA establecido el 6 de enero de 2022, hubo sucesivas alzas: 42,50% el 17 de febrero, 44,50% el 22 de marzo, 47% el 13 de abril, 49% el 13 de mayo, 52% el 21 de junio, 60% el 28 de julio, 69,50% el 16 de agosto y 75% en 15 de septiembre.En 2023, los ajustes fueron de 78% de TNA a partir del 17 de marzo, 81% el 20 de abril, 91% el 27 del mismo mes y 97% el 15 de mayo, hasta el 118% anunciado este lunes.