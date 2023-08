El dólar oficial sube a 365,50 pesos tras las PASO y aumenta la tasa de interés

El Banco Central decidió hoy elevar el tipo de cambio oficial a $365,5 lo que implica ucon respecto a la cotización del último cierre y lo mantendría fijo hasta las elecciones presidenciales de octubre, según trascendió de fuentes oficiales.A su vez,para contener los depósitos en las cuentas bancarias y evitar presión adicional sobre el tipo de cambio informal. De esa manera,Por el momento, no se conocen otras medidas como por ejemplo algún tipo de simplificación cambiaria.Por su parte, el riesgo país se ubicaba en 1.915 puntos básicos, de acuerdo con el índice que elabora el JP Morgan.La cotización del dólar blue trepa a $700 para la punta vendedora en el arranque de la rueda cambiaria tras la sorpresa en las PASO, pero,prácticamente, no hay operaciones.La incertidumbre domina el mercado que aún procesa el resultado electoral."El precio es testimonial", sugirieron desde las oficinas de un operador que no se mostraba dispuesto a desprenderse de billetes.En cambio sí estaba dispuesto a comprar a un valor en torno a los $655/660.A su vez, en los primeros movimientos bursátiles el MEP salta un 13% a $617,84 y el Contado con Liquidación un 6% a $639,50.