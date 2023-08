El dólar y la economía el día después de las PASO: el gobierno prepara medidas

El Ministro de Economía y candidato a Presidente, Sergio Massa, anticipó que el Gobierno prepara diversos operativos con el fin de contener los tipos de cambio paralelos tras el resultado de las PASO.Desde Hacienda dijeron que durante el fin de semana estuvieron trabajando con el equipo económico para que los mercados "no influyan en la vida cotidiana de la gente".El Ministro de Economía y candidato habló de la investigación que lleva adelante la Comisión Nacional de Valores (CNV) y adelantó que habrá más información luego de conocerse los resultados.Las investigaciones del caso están a cargo de Economía, la Comisión Nacional de Valores, el Banco Central, la Policía Federal y la Unidad de Información Financiera (UIF).El sábado hubo reuniones en las que se trabajó sobre el tema y se terminaron de preparar las denuncias y la estrategia para la semana que viene, que incluirá allanamientos y pedidos para que los involucrados no puedan salir del país.Las autoridades no dudan de que se trate de maniobras especulativas con intención de hacer subir el precio de las cotizaciones.Muchos de los denunciados son personas que compran millones de dólares a través del mercado bursátil, pero sin contar con la capacidad financiera para hacerlo.Algunos de los casos denunciados son incluso monotributistas de la menor escala. El viernes, algunos de los involucrados y empresas vinculadas con ellos ya tuvieron allanamientos. Hoy continuarán los operativos para desmontar estas organizaciones.Se detectaron compras por montos superiores a los u$s10 millones por parte de individuos que prácticamente no declaran ingresos ni patrimonio.Por su parte el Gobierno Nacional encara una batería de anuncios para mejorar el humor de los votantes que se expresaron en las urnas.Avanzará con un proyecto de presupuesto para lograr equilibrio fiscal en el 2024 y promete aliviar el freno a las importaciones que está afectando a la industria.El ministro de Economía, Sergio Massa, quiere evitar que algunas variables se disparen tras las elecciones, y confeccionó junto a su Gabinete los lineamientos de los próximos pasos que se seguirán en estos días.Además, se prevé recibir un crédito de 500 millones de dólares del Banco Mundial y lanzar el llamado a licitación gasoducto Reversal del Norte para exportar gas y dejar de importar desde Bolivia.La idea de Massa es ampliar los beneficios tributarios para aquellos importadores que cancelen sus compras en el exterior con dólares blanqueados a través del "Régimen de Incentivo a la Inversión y a la Producción" que es un blanqueo para pymes.En este caso se suspenderán las percepciones del IVA (20%) y Ganancias (6%) que recaen sobre las importaciones.También eximirá, a quienes hagan operaciones con sus propias divisas por medio de este régimen, del pago del 7,5% de Impuesto PAIS sobre los bienes.El blanqueo tenía, como única obligación, el pago de una alícuota especial sobre el total declarado, que se elevaba en función del momento de adhesión.Hasta el 1 de marzo fue de 5%, pasó a 10% para los que entraron hasta mayo, y llega a 20% para quienes accedan antes del 24 de noviembre próximo.