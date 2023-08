Créditos oficiales de hasta $8.000.000 para mejoras en viviendas: los detalles

¿Cómo funciona el crédito del Banco Nación para mejorar la vivienda?

Quienes tienen pendiente hacer mejoras en la casa propia pueden recurrir a un, con intereses reducidos y plazos de devolución más largos que los habituales en el mercado.El préstamo, que no es hipotecario sino personal, es otorgado por el, siempre y cuando cumplan una serie de condiciones.Esta asistencia, lanzada hace dos años, venía ofreciendo un máximo de $4.000.000. Pero en las últimas horas el principal banco público del país decidió duplicar el tope, llevándolo a $8.000.000.Por su parte,. Es decir, en un plazo de 10 años, bastante superior a los 6 o 7 años que casi todos los bancos fijan como tope para sus préstamos personales.El préstamo está disponible en todo el país a sola firma. Es decir, sin necesidad de poner como garantía la propiedad o algún otro bien. Se aplica a la mejora de inmuebles que sean vivienda única y de ocupación permanente., siempre y cuando la asistenciaprevio a los trabajos.Una vez aprobado, el crédito se entrega en dos partes. Una es para iniciar la obra. La segunda se cobra hasta 6 meses después en función del avance, y una vez que el banco verificó que ya se usó más del 70% del primer desembolso. Como máximo, todo deberá terminarse en 12 meses.¿Quiénes pueden acceder al préstamo Nación Vivienda y cuáles son los requisitos?Según detalló la entidad, pCada solicitud puede estar a nombre de una persona o de dos, pero al menos una de ellas debe ser propietaria de la vivienda a mejorar.Para tramitar el préstamo, en tanto, hay que conseguir un presupuesto y un cronograma de obra firmados por un profesional habilitado (ingeniero, arquitecto o maestro mayor de obra).Las condiciones más ventajosas rigen para quienes tienen su cuenta sueldo o de haberes en el Banco Nación (o la pasen allí), o mantengan un paquete de servicios de la entidad. Para esos clientes:-Durante el primer año, se aplica una tasa nominal anual (TNA) fija del 78%. Frente a esto, hoy los préstamos personales rondan el 102% de TNA, según datos del Banco Central. Y en entidades muy conocidas incluso superan el 130%.-El segundo y tercer año, la tasa se vuelve variable. Las cuotas se ajustarán cada 12 meses según el Coeficiente de Variación Salarial (CVS), un indicador del INDEC que refleja la evolución de los sueldos en el país.-Del año 4 al 10, las cuotas se ajustarán según una tasa vinculada a la del plazo fijo ("Badlar sector privado" multiplicada por 1,3), pero con la garantía de que esa tasa no podrá superar la de los préstamos personales comunes del banco.Por su parte, para los usuarios que no cobren en el Nación ni tengan un paquete, aplican por 12 meses una TNA del 98% y luego la misma tasa Badlar multiplicada por 1,6.Silvina Batakis, la presidenta del BNA, destacó al respecto que esta asistencia se está otorgando "en pesos, a tasas de interés accesibles y plazos muy beneficiosos"."Desde el banco tenemos la capacidad financiera para poder ampliar los montos de los créditos para refacción, ampliación y terminación de viviendas, ya que implica mejorar la calidad de vida de la población de todo el país", dijo aTeniendo eso en cuenta surge que, en el caso de quienes cobran en el Banco Nación o adhieren a un paquete de servicios:-Para pedirnecesitan demostrar ingresos mayores a $216.780 por mes y empiezan pagando cuotas de-Para pediringresos desde $433.560 al mes y cuota inicial de-Para pediringresos desde $867.120 al mes y cuota inicial de-Para pediringresos desde $1.300.680 al mes y cuota inicial de-Para pediringresos desde $1.734.240 al mes y cuota inicial dePor su parte,Para hacer la solicitud primero hay que reunir una serie de documentos y constancias que se detallan para cada tipo de cliente en esta web oficial, tocando en "Documentación a presentar".