El dólar blue alcanzó los $600 y el Banco Central tuvo que vender divisas

El dólar blue finalmente alcanzó la barrera psicológica de los 600 pesos, los tipos de cambio financieros operaron dispares y el Banco Central (BCRA) tuvo que volver a vender divisas.La moneda paralela alcanzó el nuevo récord a pesar de las advertencias oficiales sobre inspecciones en las cada vez más numerosas cuevas del microcentro porteño.En las primeras horas de operaciones muchas cuevas evitaron operar a la espera de que se aclarara el panorama cambiario.Finalmente hubo consenso en fijar 600 pesos para la venta, lo cual realimenta las expectativas inflacionarias y llevan a los importadores a remarcar la mercadería.En muchos casos los mayoristas ni siquiera dan precio de la mercancía y venden con lista de precios diferida.Pese a la advertencia del ministro de Economía, Sergio Massa, de profundizar los controles y hacer "sentir el rigor", el gobierno no pudo frenar la escalada alcista de la moneda norteamericana a sólo cuatro días de las elecciones.Las transacciones de dólar libre en el resto del país, se redujeron fuertemente, según operadores y cambistas.Los controles anunciados por el Ministerio de Economía se activaron en las principales "cuevas" de la City."Hay mucho control, hay mucha Policía en la calle. Si vas por el centro está casi todo cerrado. Le caen a las cuevas y se llevan la plata para parar el mercado", sostuvo una fuente del mercado cambiario.La semana previa, el dólar informal registró un ascenso de $23, tras acumular en julio, en otro mes de fuertes sobresaltos, un aumento de 11,3%, por encima del dólar oficial (+7,2%) y del plazo fijo tradicional (+8,1%).Se trató del mayor incremento mensual para el dólar blue desde abril pasado, cuando saltó un 18,7%.El dólar informal subió a $600 para la venta y a $595 para la venta, tras ceder hasta los $597 durante la primera parte de la jornada y la brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en un 110,4%.Los tipos de cambio financieros operaron dispares y el dólar MEP sube con fuerza y avanza a $537,19, mientras que el del Contado con Liquidación (CCL) lo hace a $598,40.El BCRA terminó la rueda con ventas por unos US$ 94 millones para atender las necesidades y el dólar agro de las economías regionales ingresó hoy US$ 46,439 millones.La liquidación de hoy es la segunda más baja del programa y la más baja desde que se incorporó el maíz al programa, que lleva acumulados US$ 1.877 millones.Entre los tipo de cambio vinculados al turismo el avanzó hasta los $593 y el dólar turista cotiza a $520,9.En el Banco Nación el dólar oficial, sin impuestos cerró en $295,0 y el promedio de los bancos privados se ubicó en los 297,8. (NA)