Bahillo: un cambio en retenciones tiene que ser “responsable y sostenible”

"(El ministro de Economía, Sergio Massa) tiene la voluntad, me pidió que repensemos el esquema y llevemos algunas propuestas; estamos trabajando y quiero transmitir que la retención no es una cuestión dogmática, va a haber una modificación, pero la vamos a hacer sobre la base de la seriedad y la sostenibilidad de las decisiones que vayamos tomando", dijo el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo.



"Se cree que nosotros hacemos de la retención una cuestión dogmática y no es así para nosotros, creo que la mejor significancia de eso es la baja de las retenciones a las economías regionales prácticamente a cero en la mayoría de ellas durante todo este Gobierno", remarcó el funcionario.



"Ahora se termina de plasmar en las cinco economías regionales como el arroz, el vino, el tabaco, la cáscara de cítricos y el maní durante el mes de septiembre", graficó en declaraciones a Radio Dos.



El secretario agregó que "en cuanto al sector primario, los complejos de cereales y oleaginosas", analizarán si van a "repensar un nuevo esquema de retenciones", pero aclaro que tendrá que tener en cuenta "la rentabilidad del productor, que lo incentive a sembrar más, que le de previsibilidad, y ver cómo resentimos de la menor manera posible el ingreso de las cuentas públicas".



Además, consideró que "hay que tener en cuenta cómo movemos las alícuotas a la hora de tener una política que aliente al productor a hacer una rotación de cultivos para la preservación del suelo".



"Tiene que ser de manera responsable y sostenible, no podemos frustrar otra vez a los productores prometiéndoles de manera irresponsable alícuota cero de retención que se sabe que de un día para el otro no se puede sostener desde lo fiscal y lo productivo, y a los dos años volver hacia atrás y retomar el esquema de retenciones", remarcó.



Por otra parte, Bahillo afirmó que "la sequía como fenómeno climatológico ya pasó, el fenómeno de Niña ha quedado atrás, estamos transitando una situación de normalidad". y aclaró que "si bien se salió del período de sequía, la recomposición de la economía de los productores sigue pendiente".



Explicó que "los ciclos productivos en ganadería llevan mínimamente dos años y en agricultura es un poco más rápido, pero hasta que no tengan el ingreso de la campaña fina no van a haber recompuesto su economía".



"Tratamos de seguir acompañando con distintos programas, con transferencias a las provincias, con fortalecimiento a las cooperativas que llegan a los productores hasta que empiecen a haber recompuesto sus ingresos", concluyó.