El dólar blue volvió a subir y aumentaron los tipos de cambio financieros

La cotización del dólar blue rebotó hoy sobre el cierre de la rueda y terminó en $598 para la venta y alcanzó un nuevo récord, mientras que se dispararon los tipos de cambio financieros y el Banco Central (BCRA) volvió a vender divisas.El dólar blue operó con volatilidad, y tras alcanzar el récord intradiario de los $600, comenzó a bajar hasta los $590, para luego revertir la tendencia sobre el cierre de los negocios.El blue cerró en $598 en la punta vendedora y en $593 en la compradora y terminó con una brecha con el tipo de cambio oficial del 110%.En lo que va de agosto la divisa marginal mantiene un aumento de casi 50 pesos o un 9%.En la bolsa porteña avanzan los tipos de cambio financieros y el Contado con Liquidación sube por sexta rueda consecutiva cerca de los $600 y se ubica por séptima jornada por arriba del blue, mientras que el MEP sube y recorta la brecha con el paralelo.El dólar MEP o bolsa cotiza en $525,14 y la brecha con el oficial alcanza el 84,5%.El dólar Contado con Liquidación subía hasta los $601,2, con un spread con el oficial del 111,2%.El BCRA finalizó su intervención en el mercado de cambios con ventas netas por US$ 21 millones, con ingresos de las liquidaciones de las economías regionales de US$ 85,3 millones, la menor cifra los últimos quince días.El acumulado por el dólar agro llega a los US$ 1.830 millones, que representa el 92% del objetivo de US$ 2.000 millones, que se trazó el ministerio de Economía al lanzar la cuarta etapa del Programa de Incentivo Exportador.Entre las cotizaciones que aplican sobre los gastos con tarjeta en el exterior, el dólar Qatar se vendió a $592,5 y el turista o tarjeta en $518,4.El dólar mayorista avanzó a $284,20 por unidad, veinte centavos debajo del comienzo de la rueda.En el banco Nación la moneda norteamericana, sin impuestos, cerró en $294 y en el promedio de los bancos privados cerró en $296,5. Fuente: (NA)