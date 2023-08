La suma fija salarial dependerá de un acuerdo con las centrales de trabajadores

Economía Massa adelantó que tras las PASO habrá medidas sobre sumas fijas y jubilaciones

El ministro de Economía, Sergio Massa, condicionó el otorgamiento de una suma fija para recomponer el poder adquisitivo de los salarios formales a un acuerdo con las centrales de trabajadores para que esta decisión no obstaculice las revisiones paritarias.“Voy a tener reuniones con la CGT (Confederación General del Trabajo) y la CTA (Confederación de Trabajadores de la Argentina) porque tengo la convicción que tenemos que buscar mecanismos de mejoras del ingreso, pero quiero ser respetuoso de las paritarias”, señaló Massa.En esa línea añadió: “porque creo que la paritaria es una buena herramienta”.El ministro fue interrogado sobre una frase en el texto del acuerdo que refiere a “contener la base salarial”., señaló Massa, quien al mismo tiempo afirmó que el objetivo del gobierno es recomponer el poder adquisitivo de los salarios estatales en al menos 3 puntos.Sobre la discusión de la necesidad de una, Massa afirmó que “el desafío tiene que estar en el tema de cómo se produce la protección del empleador para que (un trabajador) no sea una hipoteca sobre la casa o la pyme y en paralelo se debe discutir como impactan la nueva tecnología y la inteligencia artificial”.Acerca de cómo Argentina debe salir del cepo cambiario Massa condicionó esa medida a “cuando el país exporte más de lo que importe. Cuando haya superávit comercial, para no quedar a riesgo de una situación de crisis”.