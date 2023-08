Las operaciones con tarjetas de crédito crecen por debajo de la inflación

Según un informe de First Capital Group, el crecimiento interanual, llegó a 97%, por debajo de los niveles de la inflación estimada del año, arrojando en consecuencia una baja en términos reales.



“Esta cartera es la que presenta el mayor incremento mensual en términos porcentuales y en valores absolutos, seguramente gracias a los programas de financiamiento en cuotas re-lanzados por las autoridades económicas nacionales durante los últimos días de junio", explicó Guillermo Barbero, socio de First Capital Group.



Según Barbero, "debido a estos incentivos, el financiamiento a través de los plásticos, toma una mayor importancia relativa en el comportamiento de las familias”.



En cuanto a las operaciones con tarjetas de crédito en dólares registraron una baja interanual de 24,3%, aunque con un comportamiento mensual irregular alternando alzas y bajas.



“En julio hubo un descenso de 8% respecto al mes anterior; el saldo ascendió a US$ 243 millones; los particulares mantienen prudencia a la hora de consumir en el exterior con sus tarjetas, debido a los tipos de cambio diferenciales que encarecen la operatoria de las mismas”, finalizó.