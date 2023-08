Michel: "Massa nunca defaulteará la deuda en pesos ni liberará balanza de pagos"

"Massa no va a defaultear la deuda en pesos ni liberar el día uno la balanza de pagos", señaló Guillermo Michel, titular de la Dirección General de Aduanas (DGA), en declaraciones a Radio Con Vos, al tiempo que se mostró "optimista" porque "es la única persona que logró atravesar esta transición y que tiene las capacidades para administrar el año que viene la demanda de dólares por partes de los sectores importadores y de quienes quieren fugar capitales, y los dólares que va a necesitar el Banco Central (BCRA) para mantener el empleo y el trabajo".



Así, el funcionario remarcó también las diferencias entre los ideales económicos de Massa respecto a los propuestos por los dirigentes de Juntos por el Cambio.



En esta línea, ahondó: "Estoy convencido de la capacidad de Sergio (Massa) para afrontar esta situación y lo que viene, porque con la mitad del problema de la sequía que tuvimos este año, en 2018, (el ex presidente Mauricio) Macri y el 'Messi' de las finanzas de Macri (en alusión al ex presidente del BCRA Luis Caputo), con ataques de pánico, fue al Fondo (Monetario Internacional) a tomar un préstamo en 24 horas de US$ 44.000 millones, y a los 14 días se fue del BCRA, y hoy todavía opina".



"En cambio, Sergio (Massa) hizo todo lo contrario: activó el swap con China y mecanismos alternativos de crédito con determinados organismos multilaterales; estableció mecanismos de plazo para que se financien las importaciones, y la última medida que tomó, generar una garantía en Derechos Especiales de Giro (DEG) de Qatar, también posibilitó atravesar este cuello de botella", completó Michel.



El titular de la Aduana además contestó a las críticas del ex ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay respecto a la inflación y la pobreza: "La situación que tenemos es producto de la tensión que genera el préstamo con el Fondo (contraído durante el gobierno de Cambiemos)", refirió.



"Cuando Prat-Gay asumió, y lo dijo (el ex ministro de Hacienda, Nicolás) Dujovne, tenía el endeudamiento en dólares con organismos internacionales que era cerca del 10% del PBI, es decir, recibieron una Argentina totalmente desendeudada", recordó.