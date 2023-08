Nuevo “dólar agro”: ya ingresaron más de US$ 1.600 millones por venta de granos

A partir de la entrada en vigencia del nuevo dólar agro, ya se comercializaron 5 millones de toneladas de granos e ingresaron divisas por US$ 1.600 millones.En el marco del Programa de Incremento Exportador IV, los productores vendieron 4,3 millones de toneladas de maíz.Pero también se liquidaron 162 mil toneladas de sorgo, 337 mil de girasol y 194 mil de cebada.De esta forma, ya se está cerca de cumplir el objetivo de obtener divisas por unos US$ 2.000 millones, cuando quedan 19 días hábiles por delante.En el campo aseguran que la medida llegó en el "momento oportuno", según explicó el responsable del Área de Análisis de Mercados de la corredora Grassi, Ariel Tejera.Destacó que la decisión se implementó "en plena cosecha de la producción de maíz de segunda, generando un importante dinamismo en el ritmo de negocios" y marcó que "si bien el valor fijado para el tipo de cambio diferencial fue motivo de debate, hay que señalar que ha generado una mejoría significativa en los precios de los productos, en particular en maíz".Al considerar los valores negociados, en torno a $60.000 por tonelada, a dólar oficial hay precios equivalentes a un maíz ‘sin retenciones’.Tejera dijo que "los $340 por dólar han representado una caída significativa en la brecha respecto a cotizaciones bursátiles, como dólar MEP, generando una mejoría palpable en lo que puede considerarse como el precio del maíz en términos de ‘dólar billete’".En cuanto al objetivo del Gobierno, Tejera destacó que "diariamente, hemos visto muy buenos niveles de liquidaciones de divisas por parte del sector agroexportador, con perspectivas de alcanzar el objetivo propuesto por el Gobierno, en caso de mantenerse. En el 30% de las ruedas ya se habría cubierto casi el 70% del objetivo".Por su parte, el analista y operador de mercados de la corredora Granar, Adrián Seltzer, sostuvo que lo que se observó en las dos primeras semanas de vigencia de la medida es que, si bien "la expectativa inicial no era alta, hubo muy buena respuesta por parte de los vendedores. En lo que va de este dólar agro llevamos alrededor 3,6 y 4 millones de toneladas negociadas"."Creo que hubo un sprint inicial de ventas fuerte porque cuando se llevó a cabo el dólar soja por primera vez, los mejores precios estuvieron en el inicio de la ventana. Teniendo en cuenta que el tipo de cambio de $340 por dólar es fijo, mientras el dólar oficial avanza a diario y con un mercado externo que no sube fuerte, parece ser lo mejor vender rápido y disponer de los pesos. Este es otro punto que acelera las decisiones de venta", dijo Seltzer.Explicó que "si bien restan por vender a la exportación entre 7,5 y 8 millones de toneladas, considero que es poco probable que se sostenga este ritmo de ventas. Los productores que venden hoy se perdieron valores de maiz superiores a los USD 200 la tonelada al tipo de cambio oficial y hoy si miramos los $62.000 con un dólar oficial de $275 logran vender nuevamente arriba de los USD 200 dólares, lo cual incentiva las ventas". Fuente: (NA)