Argentina le pagó al FMI con préstamo de Qatar y así evitó "tocar" las reservas

El Gobierno dio hoy una señal clara de que buscará frenar de plano la pérdida de reservas, al recurrir a un inédito crédito de Qatar para afrontar vencimientos con el FMI por US$ 775 millones en concepto de intereses.Fuentes oficiales explicaron a Noticias Argentinas que no están dispuestos a poner en juego más reservas del Banco Central. Y destacaron que el acuerdo con el FMI permitió despejar pagos de capital hasta después de las elecciones primarias.La Argentina le pagó al FMI a través de Qatar, que prestará los DEGs (Derechos Especiales de Giro) en su poder en favor del país."Sergio Massa los negoció directamente con el equipo económico de Qatar en el más absoluto hermetismo", indicaron desde el Palacio de Hacienda.El pago corresponde a intereses del préstamo original por US$ 45.000 millones que el organismo le entregó al gobierno de Mauricio Macri.Noticias Argentinas consignó el pasado 2 de agosto que, al ser intereses, el vencimiento no puede ser postergado para fin de mes para que calce con el esperado desembolso de US$ 7.500 millones, tal como sí puede hacerse con las obligaciones de capital."Los pagos de cargos no se pueden agrupar, pero esperamos que las autoridades continúen al día con sus obligaciones financieras con el Fondo, incluso en agosto", señaló una portavoz del organismo.El dólar blue o dólar negro comercializado en la City siguió para arriba y pegando en el valor del peso. Los arbolitos llegaron a vender la moneda verde hasta los $577 y el ministro de Economía apuntó a los especuladores.En el cierre recortó posiciones y quedó a $572, diez pesos por encima de la jornada anterior. Así, el dólar blue vuelve a subir y toca un nuevo máximo histórico nominal.El miércoles, la Comisión Nacional de Valores modificó la operatoria de dólares financieros para evitar nuevos arbitrajes en el mercado.Los próximos vencimientos que la Argentina debe afrontar con el FMI son:- 21 de septiembre: US$923 millones en amortización de capital;- 30 de octubre: US$ 2.652 millones en amortización de capital;- 30 de noviembre: US$ 830 millones de intereses;- 31 de diciembre: US$ 923 millones en amortización de capital.Con el desembolso que se espera para dentro de dos semanas se cubrirían las obligaciones hasta octubre.Para el resto de los vencimientos se dependerá de un eventual desembolso en noviembre a cambio del cumplimiento de una serie de exigencias que se conocerán cuando el Directorio del organismo, apruebe el Staff Level Agreement (SLA).El Banco Central debió salir a negar el jueves que esté vendiendo sus reservas en oro para hacer frente a la intranquilidad cambiaria, luego de trascender un informe en ese sentido de una consultora en finanzas.El BCRA dijo que su balance "refleja operaciones financieras habituales para mejorar la rentabilidad de las reservas. Esas operaciones incluyen a todos los activos en poder del BCRA y son auditadas en forma interna y externa"."En el caso del oro, el BCRA mantiene la misma posición en dicho metal", señaló la autoridad monetaria en un comunicado.Y advirtió que "no es la primera vez que se intenta instalar la idea de que el BCRA se desprendió de la tenencia de oro"."No ocurrió en el pasado ni ocurrió en esta oportunidad. Los pagos al FMI se hicieron como se comunicó, con créditos puentes de CAF y yuanes", señaló.En las últimas jornadas, desde el lanzamiento del programa de promoción de exportaciones, el BCRA adquirió más de US$ 1.100 millones en el mercado de cambios."Esto hace absolutamente innecesario tener que recurrir a las reservas en oro, del mismo modo que no necesitó hacerlo para afrontar los compromisos del Gobierno nacional", indicó.En su informe, la consultora 1816 había indicado que "según se desprende del balance semanal del BCRA publicado hace unos minutos, el Central achicó un 11% su posición de oro en la última semana de julio"."Desconocemos si fue para financiar parte del pago al FMI del viernes, o sencillamente para que la autoridad monetaria gane algo de liquidez en dólares", indicó este reporte.