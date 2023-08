El dólar “blue” cerró la semana en alza y también subieron los financieros

El dólar cerró la semana en alza, a $574 en la punta vendedora, las cotizaciones financieras alcanzaron récords históricos y el Banco Central (BCRA) siguió comprando divisas.La divisa paralela revirtió una leve baja inicial de $569 y subió sobre el cierre de la rueda en $574 en la venta y a $569 para la compra.En la rueda del jueves el dólar blue llegó al récord nominal intradiario de $577 -cerró a $570- y este viernes la brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en el 105%, luego de haber alcanzado en la rueda anterior un nuevo máximo desde el 30 de mayo pasado.La cotización informal de la moneda norteamericana registra un ascenso de $24 en la semana, tras acumular en julio un aumento del 11,3%.El BCRA terminó la rueda con un saldo consolidado positivo por unos US$ 221 millones, en la semana compró U$S 541 millones y suma desde el lanzamiento del programa exportador US$ 1.274 millones.En la bolsa porteña, los dólares financieros marcaron nuevos récords nominales históricos intradiarios y el dólar Contado con Liquidación, que registró su su octava suba seguida, avanzó hasta los $583,0 tras marcar un máximo nominal de $584,06.La brecha con el tipo de cambio oficial sigue encima de la barrera psicológica del 100% y escaló hasta el 108,7%.El dólar MEP o bolsa cotizó en $520,10 y la brecha con el oficial alcanza el 86,18%. .Entre los tipos de cambio vinculados a los gastos por turismo en el exterior el dólar Qatar cotizó a $583,86 y permaneció por encima del blue, mientras que el dólar ahorro y el dólar tarjeta cerró en $510,8.El dólar mayorista se vendió hasta los a $279,35 y en las últimas cinco ruedas subió $5,65, la corrección semanal más alta desde principios de junio.El dólar oficial sin los impuestos cotizó en el Banco Nación en $291,0 y el promedio en los bancos privados más importantes llegó a $292,2. Fuente: (NA)