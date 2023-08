Se amplía en $ 1.000 millones el cupo de ANR para el programa Emprender Mujeres

El Ministerio de Economía amplió en $ 1.000 millones el cupo presupuestario de la convocatoria Emprender Mujeres, una línea de aportes no reembolsables (ANR) para la creación, puesta en marcha y desarrollo inicial de emprendimientos de mujeres, a través de la resolución 329/2023 de la Secretaría de Industria, publicada hoy en el Boletín Oficial.



Así, el monto total asignado a la convocatoria se eleva a $ 2.000 millones, con financiamiento del Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (Fondce).



En marzo de este año, Industria realizó la convocatoria para aquellas mujeres que se encuentren desarrollando emprendimientos en estadios de ideación y puesta en marcha, o de desarrollo inicial cuyo objeto se encuadre en la generación de valor agregado y que contribuyan al desarrollo de la cadena de actividades de los sectores productivos a los que pertenecen.



Y cuya propuesta de valor se base en la diferenciación, la innovación y en oportunidades de negocios orientadas a capitalizar tendencias económicas dinámicas y escalables, o la generación de empleo.



Para esto se asignaron $ 1.000 millones en ANR, y la convocatoria recibió 1.519 proyectos.



“De las presentaciones realizadas se puede observar una amplia variedad de sectores productivos, con representación federal de todas las provincias y enfoques inclusivos en materia de género, ambiental y social, a la vez que un alto nivel con proyección de crecimiento y potencial exportador”, destacó Industria.



Luego de la revisión y evaluación de dichos proyectos por parte del área técnica, 411 solicitudes obtuvieron un puntaje igual o superior a 70 puntos, que se encontraría en condiciones de ser financiadas para su ejecución.



“En concordancia a la calidad y el gran caudal de los proyectos presentados, y en miras de alcanzar a la mayor cantidad de mujeres emprendedoras del país para fomentar no sólo su inclusión económica y financiera si no también potenciar aquellas que ya cuentan con un proyecto en marcha, resulta oportuno ampliar el monto previsto, a efectos de poder dar curso a una mayor cantidad de proyectos elegibles a ser asistidos por el Programa”, concluyó la Secretaría.