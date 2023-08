Nuevo piso de Ganancias: las escalas y cuándo se hará la devolución retroactiva

Política Cerruti destacó suba del piso del Impuesto a las Ganancias y récord de turismo

La suba del piso del impuesto a las Ganancias, anunciada por Economía este jueves, implica que desde este mes solo pagarán el tributo quienes perciban remuneraciones superiores a los $700.875, mientras que las escalas se incrementan en un 35%, de manera retroactiva a enero de este año., mientras queNo deberá abonar el tributo ningún trabajador cuya remuneración bruta no supere los $700.875.En los casos en que la remuneración bruta del mes supere los $700.875 y resulte inferior o igual a $808.101, neta de $670.723, se computará una deducción especial incrementada.Aumento de las escalas para el cálculo de Ganancias en un 35%.El incremento es retroactivo a enero de 2023.Para el cálculo de la retención mensual del Impuesto a las Ganancias de cuarta categoría, asociadas al trabajo, se parte del sueldo bruto, que se define como la totalidad de las retribuciones remunerativas y no remunerativas a los efectos previsionales. Se debe tener en cuenta que no se contemplan como ganancia los viáticos, las Asignaciones Familiares, el material didáctico, la Movilidad, los Ex Combatientes.A la remuneración gravada luego se le restan los aportes a la Jubilación, Obra social, y Ley 19032 (PAMI) y las deducciones generales, entre las cuales se encuentran las cuotas médico asistenciales, las prima de seguro, los alquileres, y las donaciones entre otros, para obtener así la ganancia neta .A este concepto se le restan el mínimo no imponible, la deducción especial, y las cargas de familia para llegar a la ganancia neta sujeta a impuesto sobre la cual se aplican las tablas para realizar el cálculo de la retención correspondiente. (NA)