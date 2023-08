Banco Central afirmó que mantiene la misma posición en reservas de oro

El Banco Central de la República Argentina aclaró que mantiene la misma posición de reservas en oro y afirmó que el balance del organismo monetario "refleja operaciones financieras habituales para mejorar la rentabilidad de las reservas" y que esto incluye "a todos los activos en poder del BCRA y son auditadas en forma interna y externa".



En un comunicado, la autoridad monetaria remarcó que "en el caso del oro, el BCRA mantiene la misma posición en dicho metal".



De esta manera, la entidad rectora monetaria salió al cruce de un informe privado, elaborado por la consultora 1816, en el se sostiene que "según se desprende del balance semanal del BCRA, la entidad había achicado 11% su posición de oro en la última semana de julio".



"No es la primera vez que se intenta instalar la idea de que el BCRA se desprendió de la tenencia de oro. No ocurrió en el pasado ni ocurrió en esta oportunidad. Los pagos al FMI se hicieron como se comunicó, con créditos puentes de CAF y yuanes", puntualizó el comunicado del organismo que preside Miguel Pesce.



El Banco Central indicó que "en las últimas jornadas, desde el lanzamiento del programa de promoción de exportaciones, el BCRA adquirió 1.053 millones de dólares, en el mercado de cambio, lo cual hace absolutamente innecesario tener que recurrir a las reservas en oro del mismo modo que no necesitó hacerlo para afrontar los compromisos del Gobierno nacional".



El informe privado manifestaba que "desconocía si la operación fue para pagar el vencimiento del viernes de 2.700 millones de dólares con el FMI o sencillamente para que la autoridad monetaria ganara algo de liquidez en dólares".