La Aduana informó a EE.UU sobre una presunta fuga de US$400 millones

La Dirección General de Aduanas (DGA) informó a Estados Unidos sobre la presunta fuga de US$ 400 millones, en el marco del acuerdo entre ambos gobiernos sobre asistencia mutua entre sus servicios de aduanas.

La Aduana puso en conocimiento al agregado regional de Investigaciones de Seguridad Nacional para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay de la Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, Christian Ammons, de “146 empresas estadounidenses que fueron beneficiarias de giros de divisas vinculados a operaciones irregulares de comercio exterior”.



Además, desde la Aduana reportaron que “las empresas estadounidenses recibieron transferencias millonarias en el marco de falsas importaciones que nunca realizaron y se presume que tienen vinculaciones con actores radicados en la Argentina y que, en efecto, participaron en maniobras de giros irregulares de divisas”.

En esa línea, precisaron que “las firmas en cuestión habían recibido transferencias por aproximadamente US$ 400 millones a cambio de falsas importaciones que, en rigor, nunca realizaron, irregularidades que fueron detectadas por la Aduana a partir de una serie de cruces sistémicos”.



De esta manera, la Aduana denunció penalmente a las firmas argentinas que documentaron las operaciones en el país, utilizando en la mayoría de los casos los siguientes códigos del BCRA: B5 (pagos anticipados de importaciones de bienes), B6 (pagos diferidos de importaciones de bienes) y B7 (pagos vista de importaciones de bienes).



En el caso de las sociedades argentinas, se advirtieron, según consignó un comunicado de la DGA, “irregularidades como la carencia de una CUIT activa, falta de habilitación como exportadores o importadores y la inexistencia de nóminas de trabajadores declarados. A su vez, muchas estaban apuntadas en los registros de la Aduana como empresas que utilizan documentación apócrifa, y algunas de ellas compartían autoridades e, incluso, contador”.



También “muchas de las empresas locales que giraron divisas al exterior lo hicieron abusando del Decreto 333/20 que, en el marco de la emergencia sanitaria, eximió del pago de derechos de importación a determinadas mercaderías vinculadas con la salud”, señalaron.

Así, en el marco del “Acuerdo entre el gobierno de la República Argentina y el gobierno de los Estados Unidos de América sobre Asistencia Mutua entre sus Servicios de Aduanas”, se produjo el intercambio de información con ese país, en la primera etapa de una investigación “en torno de la fuga de, se estima, US$ 700 millones en total”, indicaron desde el organismo.



En tanto, el director general de Aduanas, Guillermo Michel, destacó que “la reciprocidad es fundamental en cualquier acuerdo entre partes" y agregó: "Como hemos informado en numerosas oportunidades, la Argentina recibe información sumamente valiosa de parte de los Estados Unidos para investigar la operatoria irregular de actores locales”.

“Este reporte le permitirá a la administración norteamericana identificar a firmas potencialmente involucradas en maniobras de lavado de activos. Seguiremos velando en forma conjunta por la transparencia del comercio internacional”, concluyó Michel.