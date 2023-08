El dólar blue cerró sin cambios a $560, pero el Central debió vender divisas

El dólar blue se sostuvo hoy en su récord nominal de $560 mientras el Banco Central (BCRA) cortó su racha compradora y los tipos de cambio financieros operaron en alza.El Banco Central debió vender casi US$ 100 millones ante un pago que debió realizar la petrolera estatal YPF.El dólar informal bajaba dos pesos, pero se recuperó sobre el cierre de las operaciones, con el BCRA interviniendo en el mercado para frenar el alza de la divisa.La cotización marginal cerró en su récord nominal de $560 en la punta vendedora y $555 en la compradora, mientras que la brecha con el tipo de cambio oficial se ubicó en el 101%.El BCRA cortó su racha compradora, al realizar ventas por US$ 99 millones y se registró el ingreso de fondos de un crédito de la CAF por US$ 108 millones, que no se liquidan en el mercado y pasaron a integrar las reservas.Las economías regionales aportaron US$ 208,6 millones y acumulan ingresos por US$ 1.350 millones desde el inicio de la cuarta etapa del Programa de Incremento Exportador con un dólar a $340.La divisa sin impuestos llegó hasta los $289,80, según el promedio de los principales bancos privados, y en el Banco Nación se vendió a $288.El dólar Qatar se vendió hasta los $579,60 y el dólar tarjeta o turista, que aplica para los gastos en el exterior, cotizó a $507,1.El dólar mayorista se negoció a $277,50 por unidad, $1,35 arriba del cierre anterior.En la bolsa porteña el dólar Contado con Liquidación anotó su su sexta suba consecutiva, avanzó hasta los $564,6 y se posicionó por encima de la cotización del blue por tercera jornada seguida y el spread con el oficial se ubica en 102,84%.El dólar MEP subió hasta los $517,2 y la brecha con el oficial alcanza el 86,3%.En lo que va de 2023 el dólar blue acumula una suba de $214 después de cerrar el 2022 en $343.En enero el dólar informal escaló $35 (+10,1%), mientras que en febrero acumuló una caída de $6 (-1,6%).A su vez, en marzo registró un ascenso de $20 (+5,3%). En abril, subió $74 (+18,7%), durante mayo trepó $21 (+4,5%), al tiempo que en junio se apreció $4 (+0,8%).En 2022, avanzó $138 (+66,4%) después de cerrar el 2021 en los $208. Fuente: (NA)