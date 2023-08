Dólar agro: Bahillo afirmó que se cumplirá "sobradamente" con el objetivo

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, afirmó que desde el Gobierno están “conformes” con los resultados del denominado “dólar agro”, y estimó que se cumplirá “sobradamente” con el objetivo de ingresar divisas por US$ 2.000 millones a través del esquema; al tiempo que consideró “demagógicas” y “oportunistas” las declaraciones de algunos candidatos presidenciales de la oposición respecto de las retenciones.



“Estamos conformes. Está dentro de lo esperado. Se esperaba llegar mínimamente a los US$ 2.000 millones en el trascurso del periodo hasta el 31 de agosto, y ya está en un 50% de ese monto, así que está dentro de lo que esperábamos”, afirmó Bahillo esta mañana en diálogo con la radio online Futurock al ser consultado respecto del dólar agro.



Su área incorporó el pasado 25 de julio al maíz y a la cebada cervecera al Programa de Incremento Exportador (PIE), que prevé un tipo de cambio diferencial de $ 340 por dólar, con el objetivo de mejorar los ingresos fiscales, afectados por la sequía.



Este esquema, que ya incluía a las economías regionales desde abril, finalizará el próximo 31 de agosto.



“Entendemos que vamos a cumplir sobradamente el objetivo de US$ 2.000 millones”, enfatizó Bahillo, quien señaló que esto permitirá ayudar a “recomponer las reservas del Banco Central”.



Recordó que el esquema es fruto de una “situación realmente compleja” donde se combina “el endeudamiento importantísimo que dejó el gobierno anterior” y “los efectos de la sequía”.



“Por la sequía nos faltan US$ 19.000 millones de manera directa, y, si le sumamos las actividades secundarias y complementarias, estamos entre US$ 22.000 millones y US$ 24.000 millones”, precisó el funcionario.



Esta situación –señaló- “pone en fuerte tensión las cuentas públicas” y eso requiere “tomar medidas que estén al alcance” como lo es el dólar agro.



De cara a los próximos meses, Bahillo se mostró optimista y señaló que la siembra de trigo “viene terminando muy bien”, y estima también “volúmenes similares a los años anteriores” a la sequía en el caso de la soja y el maíz.



El secretario también se refirió a la propuesta de eliminación de los derechos a las exportaciones o retenciones, que esgrimieron algunos candidatos presidenciales de la oposición.



“Yo no tengo problema en repensar (las retenciones) pero lo que no se puede hacer es salir de manera demagógica y oportunista a decir que se van a poner retenciones cero en el primer día porque, incluso, tendríamos un problema de suministro dentro de las cadenas donde va a sobrar uno y faltar otro, y podría inducir un proceso de sojización importante que no es bueno para el suelo”, manifestó Bahillo.



Además, criticó al precandidato y actual jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.



“Dijo que le va a bajar la retención a más de 200 economías regionales cuando no quedan más de cinco con retenciones. Se manejan con mucho desconocimiento y oportunismo al hablar de estos temas”, cuestionó.



De todos modos, Bahillo coincidió en que hay que “replantear el esquema de retenciones y repensarlo”; y propuso un sistema “progresivo” que no grave “con la misma presión al productor de 200 hectáreas que al de 4.000”, con una modificación de alícuotas que favorezca la “inversión en tecnología y biotecnología” para “tener mayor volumen de producción”.



“No tengo ningún inconveniente, pero hay que hacerlo con responsabilidad porque lo que no podemos es resentir las cuentas públicas y poner en riesgo los ingresos del Estado para asistir a otras cuestiones importantes como la educación, la salud y el sistema previsional”, aseveró el titular de Agricultura.



Finalmente, respecto del reciente aumento en el precio de la carne, Bahillo dijo que se trata de un “adecuamiento”, pues “desde enero y febrero hasta ahora prácticamente no hubo movimiento de precios”, y recordó que la misma situación ocurrió en 2022.