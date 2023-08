Agosto comenzó con subas de hasta el 15% en los autos cero kilómetro

En los últimos días, las automotrices comenzaron a ajustar sus listas oficiales para acomodarlas al incremento impositivo del tipo de cambio dispuesto la semana pasada.De esta manera,, respecto a los niveles que se registraba un mes atrás.En los otros,, según los distintos modelos y versiones. Por ejemplo,de 12,6% para el Logan, de 11,8% para Kangoo, y hasta 15,5% para el utilitario Master.Otro caso de incremento importante lo aplicósobre la pickup importada S10 que tuvo un salto de entre 13% y 15% en la lista adicional que se envió a la red de concesionarias el sábado pasado, a tres días de terminar el mes. En las próximas horas, saldrá la lista de agosto.en cambio, no hizo una suba de precios “extra” la semana pasada y esperó hasta ayer para cambiar la lista. Los ajustes se ubican en 9,9% para los modelos Etios, Corolla Cross, SW$ y Hilux. En tanto, Yaris y Corolla tuvieron un aumento de 7,2% y 6,8%.Según el diario, la situación puede empeorar el mes próximo, cuando se ajuste la base imponible de Impuestos Internos, que tendrá una suba de 24.Como todavía rige el valor actual, que afecta a los autos de aproximadamente más de $8.500.000 de precio al público, muchos modelos están “topeados” por debajo de ese valor.Esto hace que no se puedan aumentar muchos más los vehículos que están por debajo y que parten de casi $6.000.000 porque de esa forma se compactaría escala de precios.Cuando se eleve ese valor, partir de septiembre, habrá margen para corregir esa distorsión y algunos modelos pueden tyener un fuerte aumento.Hoy se produce la situación insólita de que haya versiones de un mismo modelo, con distintos niveles de equipamiento, que figuren todas al mismo precio. Por ejemplo, las 8 versiones del Renault Duste figuran en $8.459.900. Casos similares se ven en otras marcas.Es cierto que el mercado se mueve con sobreprecios por la escasez de vehículos y las listas oficiales son de referencia o para planes de ahorro. En las agencias se pagan otros valores o, directamente, no se venden esas versiones.