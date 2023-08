La hacienda terminó julio con un incremento de casi 25 por ciento

La Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER) brindó hoy martes los precios promedios de las principales categorías bovinas en los remates de hacienda en pie del mes de julio, datos calculados en relación a los valores obtenidos por las firmas consignatarias en las sociedades rurales de la provincia.Luego de una fuerte salida de invernada durante el primer semestre del año, la oferta de hacienda en pie se redujo considerablemente lo que provocó un impacto positivo en los precios. El escenario quedó bien marcado en julio: hasta mitad de mes no se observaron grandes cambios, pero la última quincena desató un alza importante en la invernada, pero que aún no se nota del mismo modo en la hacienda terminada para faena y tal vez esto se mantenga por un par de meses más.En otro orden, el Dólar Agro agrega un nuevo actor para los márgenes de los feedlot, que ya venían con un fuerte deterioro en la ecuación. Desde ahora, y como si no fuera compleja la situación, el engorde a corral deberá sortear un doble problema: aumentos considerables en el precio de los terneros y granos más caros.En síntesis, julio encontró números positivos en todas las categorías: toros (+ 43,74%); vacas con cría (+ 37,75%); vacas conserva (+ 36,53%); terneros entre 190 y 240 kilos (+ 26,36%); novillitos (+ 25,88%); vaquillas (+ 24,11%); vacas (+ 23,52%); terneras entre 190 y 240 kilos (+ 22,86%) y terneros entre 150 y 180 kilos (+ 21,87%).Cabe remarcar que FARER es la entidad gremial más representativa del ámbito agropecuario entrerriano, ya que reúne a las rurales de Gualeguay, Victoria, Gualeguaychú, Villaguay, Hasenkamp, Chajarí, Colón, La Paz, C. del Uruguay, Feliciano, Maciá, Concordia, María Grande, Federación, Tala, Nogoyá y Federal y la Comunidad Islera Asociación Civil (CIAC), siendo Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) quien la nuclea junto a otras 15 Federaciones a nivel nacional.En síntesis, los precios promedios que arrojaron los remates en la provincia de Entre Ríos en el mes de julio de 2023 fueron los siguientes: