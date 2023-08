Creció patentamiento de vehículos: modelos más vendidos y qué pasó con las motos

En julio se patentaron 37.433 motovehículos

El número de vehículos patentados durante julio ascendió a 43.641 unidades, lo que significó una suba interanual del 12,1% y de 8,8% respecto a mayo, de acuerdo al reporte de la Asociación de Concesionarios de Automotores (Acara).De esta forma, en los siete meses acumulados del año se patentaron 279.450 unidades, esto es un 12,3% más que en el mismo período de 2022, en el que se habían registrado 248.901 vehículos.En este contexto, las ventas de julio ascendieron a 43.641 unidades, lo que mostró una suba interanual del 12,1% ya que en julio de 2022 se habían registrado 38.938 vehículos.Si la comparación es contra junio pasado, la suba es del 8,8%, ya que en ese mes hubo 40.118 patentamientos.En lo que va del año, las ventas de modelos producidos en la Argentina representaron el 64,9% del total, mientras que importados de Brasil 28,2%, seguido de otros mercados.En cuanto a los modelos más elegidos del mes, e; Toyota Hilux, 2957, Volkswagen Amarok, 2559 y Toyota Etios, 2268.Luego, se posicionó la pick up Ford Ranger con 2118, Renault Kangoo II que registró 1.357 unidades vendidas; Toyota Corolla Cross con 1284, Volkswagen Taos,1264 y por último, Chevrolet Cruze, 1195.(22,7% del total), seguida por Volkswagen, 5.361, Renault, 4.943, Fiat, 4838 y Peugeot con 4508.Mientras, la marca Ford registró 3.442 unidades vendidas, Chevrolet 3.058, Nissan 2.035 y Citroën 1.481, precisó el informe.Teniendo en cuenta este aumento significativo, Beato agregó: "No nos vamos a apartar de esa línea en lo que resta del año y estoy convencido que esta tendencia se mantendrá y estaremos completando el 2023 con un crecimiento superior a los dos dígitos".Por su parte Ricardo Salomé, Secretario General de la entidad, consideró "importante destacar el esfuerzo de toda la cadena de valor, con una producción de parte de las fábricas que está acompañando la oferta creciente de los modelos nacionales, que hoy superan el 64% del mercado, y eso explica en gran parte el crecimiento"."También es posible aprovechar la financiación hoy disponible, a través de las líneas CreAr, impulsada por la Secretaria de Industria y líneas de crédito de las propias fábricas, ambas con tasas bonificadas y conveniente. Por eso es importante que quede claro que estamos ante un muy buen momento para adquirir un vehículo", completó Salomé.El número de unidades patentadas durante julio ascendió a 37.433 unidades, lo que reflejó una suba interanual del 9,3% ya que en julio de 2022 se habían registrado 34.245 motovehículos, de acuerdo al reporte de la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarias de Automotores (Acara).Si la comparación es contra junio pasado, la suba alcanza el 10,6%, ya que en ese mes se habían patentado 33.841.De esta forma,, esto es un 8,2% más que en el mismo período de 2022, en el que se habían registrado 255.618 motovehículos.En cuanto a la participación, no se observa en julio ningún cambio relevante en los primeros puestos,, que con 4.822 unidades se consolida en el segundo puesto, por cuarto mes consecutivo, y deja a Corven, con 4.157, en el tercer escalón.Cuarta se posicionó Zanella, con 3.823 unidades, superando a Gilera, que supo estar tercera en gran parte de 2022, y pasó a cerrar el top five con 3.821 unidades.Tampoco se observan cambios en cuanto al modelo más patentado con respecto a junio: La Honda Wave 110, histórica líder de años anteriores, sigue firme en la primera posición.La Motomel B110 sigue en segundo lugar por segundo mes consecutivo, dejando a la Corven Energy 110 By Corven tercera, luego de haber sido segunda durante varios meses. Al igual que el mes pasado, la Gilera Sash está la cuarta posición y cierra los primeros cinco puestos la Keller KN 110-8.